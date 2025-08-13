Gastan 200 mil pesos adicionales para reparar colector del bulevar Mendoza Berrueto

Durante esta semana, la autoridad local dio a conocer que se destinaron 200 mil pesos adicionales para reparar el colector colapsado en el bulevar Mendoza Berrueto y calle Venezuela, en la colonia Delicias.

La obra había sido ejecutada inicialmente por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Piedras Negras, pero prácticamente al concluirla, y debido al uso de maquinaria pesada, volvió a colapsar.

La adquisición de la tubería corrió a cargo del gobierno local, que inicialmente compró seis tramos; tras el colapso, tuvo que reponer tres más, sumando un total de nueve tramos de tubería corrugada.

Aunque en un inicio la autoridad local no consideró abrir una investigación, señaló que, si la legislación municipal lo establece, la Contraloría Municipal de Piedras Negras podría iniciarla.

Sobre el tema, Lorenzo Menera Sierra, gerente general de SIMAS, explicó que se trataba de una tubería de aguas negras y que los trabajadores realizaron sus labores con el agua hasta el cuello, reconociendo que no se conocía la antigüedad del material enterrado.

Comentó que el terreno estaba tan blando que, al compactar, los tubos y el piso cedieron por la humedad.

"Mi compromiso fue que, si en los primeros seis meses la población me pide que me vaya, yo me voy, revisando las redes sociales; si la gente lo dice, recojo mis cosas y me voy", señaló Menera Sierra.

Y agregó que la gente pidió que se quedara y reiteró su deseo de ser el mejor gerente de SIMAS en la historia de Piedras Negras. Además, aseguró que nunca ha dicho que se irá en uno o dos años.

"Si están tan preocupados porque se colapsó y se echaron a perder unos tubos, aquí públicamente, con los regidores, el presidente municipal y con ustedes, pasenme la cuenta de los tubos. Quiero ser el mejor presidente de la historia", afirmó el funcionario.