Nacional Embajadas Julio César Chávez Jr. Beca Rita Cetina Elecciones Judiciales Claudia Sheinbaum

Genaro García Luna

García Luna denuncia maltrato en la cárcel en EUA, ha bajado 14 kilos y no lo dejan ni bañarse

Abogados de Genaro García Luna denuncia los maltratos que sufrió el exsecretario de Seguridad Pública de México mientras se encontraba en una penitenciaria.

Genaro García Luna y abogados piden una extensión para presentar apelación tras denuncia de maltrato. [Especial]

Genaro García Luna y abogados piden una extensión para presentar apelación tras denuncia de maltrato. [Especial]

EL SIGLO DE TORREÓN

El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, quien fue sentenciado a cumplir una pena de 38 años en Estados Unidos, ha denunciado ser víctima de maltratos en prisión, lo que lo hizo perder 14 kilos.

Fue a través de sus abogados y el periodista mexicano Arturo Ángel —quienes compartieron una carta dirigida a la Corte de Apelaciones, solicitando una extensión para presentar su apelación— que se dio a conocer las condiciones extremas en que vivió García Luna desde diciembre de 2024 durante su estancia en la Penitenciaria de los Estados Unidos Lee, en Virginia.

Así fue el maltrato que vivió Genaro García Luna en prisión de Estados Unidos

De acuerdo con la documentación presentada, a Genaro García Luna no lo dejaban bañarse o afeitarse, fue obligado a comer sin cubiertos y permaneció incomunicado en una unidad de alojamiento especial pese a no haber recibido ninguna infracción disciplinaria. 



Aunado a ello, se expone que durante su estancia en USP Lee no pudo tener acceso a los documentos de su proceso y que solo pudo hablar con sus abogados una vez en ocho meses.  


Los abogados señalan que tras seis años de prisión, García Luna perdió 14 kilos, pero que con su traslado a la Instalación de Máxima Seguridad de los Estados Unidos en  Florence, Colorado (ADMAX Florence) sus condiciones han mejorado drásticamente. 


Ya se le permite bañarse, afeitarse, comer con cubiertos y leer; pero no cuenta con los materiales legales para ayudar a su abogado a perfeccionar su apelación.

México retira demanda contra socios de Genaro García Luna
VER TAMBIÉN México retira demanda contra socios de Genaro García Luna
Los Weinberg acordarían convertirse en testigos colaboradores de la Fiscalía

Los abogados de García Luna esperan que tras la llamada que recientemente sostuvieron con él, tengan mayor acceso, tanto vía telefónica como en persona. 




“La denegación de acceso a nuestro cliente ha creado dificultades excesivas y extremas que han impedido nuestra capacidad para completar el escrito de apertura.  Necesitamos tiempo adicional para completar el escrito de apertura. Este asunto es extremadamente complejo e implica un expediente voluminoso en apelación”




El documento redactado por el bufete de abogados que representa a Genaro García Luna culmina señalando que nunca antes habían tenido la imposibilidad de comunicarse con sus clientes durante un proceso de apelación.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Violencia Prisión. Estados Unidos Genaro García Luna

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Genaro García Luna y abogados piden una extensión para presentar apelación tras denuncia de maltrato. [Especial]


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408186

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx