García Luna denuncia maltrato en la cárcel en EUA, ha bajado 14 kilos y no lo dejan ni bañarse

El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, quien fue sentenciado a cumplir una pena de 38 años en Estados Unidos, ha denunciado ser víctima de maltratos en prisión, lo que lo hizo perder 14 kilos.

Fue a través de sus abogados y el periodista mexicano Arturo Ángel —quienes compartieron una carta dirigida a la Corte de Apelaciones, solicitando una extensión para presentar su apelación— que se dio a conocer las condiciones extremas en que vivió García Luna desde diciembre de 2024 durante su estancia en la Penitenciaria de los Estados Unidos Lee, en Virginia.

Así fue el maltrato que vivió Genaro García Luna en prisión de Estados Unidos

De acuerdo con la documentación presentada, a Genaro García Luna no lo dejaban bañarse o afeitarse, fue obligado a comer sin cubiertos y permaneció incomunicado en una unidad de alojamiento especial pese a no haber recibido ninguna infracción disciplinaria.

Aunado a ello, se expone que durante su estancia en USP Lee no pudo tener acceso a los documentos de su proceso y que solo pudo hablar con sus abogados una vez en ocho meses.

Los abogados señalan que tras seis años de prisión, García Luna perdió 14 kilos, pero que con su traslado a la Instalación de Máxima Seguridad de los Estados Unidos en Florence, Colorado (ADMAX Florence) sus condiciones han mejorado drásticamente.

Ya se le permite bañarse, afeitarse, comer con cubiertos y leer; pero no cuenta con los materiales legales para ayudar a su abogado a perfeccionar su apelación.

Los abogados de García Luna esperan que tras la llamada que recientemente sostuvieron con él, tengan mayor acceso, tanto vía telefónica como en persona.

“La denegación de acceso a nuestro cliente ha creado dificultades excesivas y extremas que han impedido nuestra capacidad para completar el escrito de apertura. Necesitamos tiempo adicional para completar el escrito de apertura. Este asunto es extremadamente complejo e implica un expediente voluminoso en apelación”

El documento redactado por el bufete de abogados que representa a Genaro García Luna culmina señalando que nunca antes habían tenido la imposibilidad de comunicarse con sus clientes durante un proceso de apelación.