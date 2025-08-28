Garantiza SEDU cobertura docente en Coahuila para el ciclo escolar 2025–2026

Con el próximo arranque del ciclo escolar 2025–2026, la Secretaría de Educación en Coahuila aseguró que no existe falta de maestros en el nivel básico.

Hugo Iván Lozano Sánchez, Subsecretario de Educación, informó que todos los espacios docentes están cubiertos y listos para el regreso a clases.

“Todos los grupos tienen asignado un maestro. No enfrentamos carencias en este momento y esperamos que ninguna situación extraordinaria altere este panorama”, declaró el funcionario durante un evento de entrega de aulas móviles en el municipio de Ramos Arizpe.

Estas aulas forman parte de las acciones implementadas por la dependencia estatal para atender la creciente demanda educativa y mejorar las condiciones físicas en escuelas que requieren ampliación de espacios.

De acuerdo con Lozano Sánchez, serán 536 mil estudiantes de nivel básico los que retornarán a las aulas en toda la entidad a partir de la próxima semana. Aunque se ha logrado una cobertura docente total, el Subsecretario reconoció que aún existen necesidades en otros aspectos como infraestructura, mobiliario y materiales didácticos.

Respecto a la distribución de listas oficiales de materiales y otros insumos escolares, señaló que aunque esa tarea es gestionada por otra área dentro de la misma secretaría, su equipo mantiene vigilancia y coordinación para asegurar que ningún plantel quede desatendido.

“El objetivo es que todas las niñas y niños inicien clases con lo necesario. Seguiremos atentos para resolver cualquier situación que se presente”, puntualizó.