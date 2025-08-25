Deportes Algodoneros del Unión Laguna Santos Laguna US Open 2025 Liga MX Apertura 2025

Algodoneros del Unión Laguna

Ganan los Algodoneros en Guadalajara y siguen vivos en los playoffs

Ganan los Algodoneros en Guadalajara y siguen vivos en los playoffs

Ganan los Algodoneros en Guadalajara y siguen vivos en los playoffs

HUMBERTO VÁZQUEZ

Los Algodoneros derrotaron la tarde de este lunes 9 carreras a 3 a los Charros de Jalisco y se mantuvieron con vida en la Serie de Zona en el Norte de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Este martes a las 19:30 horas, se jugará el quinto en el Estadio Panamericano de Zapopan, en la zona metropolitana de la Perla Tapatía, donde Unión Laguna está obligado a ganar, para evitar ser eliminado.

Cuadrangulares de Brian O'Grady y Hendrik Clementina en el cuarto inning, además de uno clave de Julián Escobedo en el octavo rollo, con dos a bordo, fueron determinantes para el triunfo Guinda, que se encuentra 1-3 en desventaja en la serie.

En la loma de las responsabilidades por los laguneros, el derecho norteamericano Travis Lakins se mantuvo por espacio de cuatro episodios, aceptando un par de carreras jaliscienses, al aceptar un jonrón de dos carreras por parte de Kyle Garlick.

Más información mañana en la edición impresa




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Algodoneros del Unión Laguna

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Ganan los Algodoneros en Guadalajara y siguen vivos en los playoffs


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409172

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx