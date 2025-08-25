Ganan los Algodoneros en Guadalajara y siguen vivos en los playoffs

Los Algodoneros derrotaron la tarde de este lunes 9 carreras a 3 a los Charros de Jalisco y se mantuvieron con vida en la Serie de Zona en el Norte de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Este martes a las 19:30 horas, se jugará el quinto en el Estadio Panamericano de Zapopan, en la zona metropolitana de la Perla Tapatía, donde Unión Laguna está obligado a ganar, para evitar ser eliminado.

Cuadrangulares de Brian O'Grady y Hendrik Clementina en el cuarto inning, además de uno clave de Julián Escobedo en el octavo rollo, con dos a bordo, fueron determinantes para el triunfo Guinda, que se encuentra 1-3 en desventaja en la serie.

En la loma de las responsabilidades por los laguneros, el derecho norteamericano Travis Lakins se mantuvo por espacio de cuatro episodios, aceptando un par de carreras jaliscienses, al aceptar un jonrón de dos carreras por parte de Kyle Garlick.

