Ganaderos denuncian intentos de abigeato ante la FGE

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Miguel Ángel Medina Torres, sostuvo este lunes una reunión con integrantes de la Asociación Ganadera Local de Monclova para atender denuncias relacionadas con abigeato y otros robos.

Durante el encuentro, los productores manifestaron su preocupación por constantes daños en sus propiedades rurales, sin que en algunos casos se concrete robo alguno.

“Nos comentan que les han destruido cercas, puertas de acceso, y han detectado uso de ceguetas en intentos por cortar portones”, declaró Medina Torres.

Aunque en varios casos no hubo sustracción de ganado ni maquinaria, el delegado afirmó que preocupa el patrón repetitivo de daños sin aparente motivo.

El delegado informó que se abrirán carpetas de investigación y se pidió a los afectados formalizar sus denuncias para poder proceder legalmente.

“Vamos a verificar qué está pasando. Ya tenemos algunas investigaciones abiertas, pero es importante actualizarnos con ellos”, agregó el funcionario.

Los ganaderos solicitaron la instalación de un canal de comunicación directa con la Fiscalía. El delegado ofreció un número telefónico exclusivo para ese sector.

FGE analiza daños sin robo como intento de abigeato

Miguel Ángel Medina anunció que la próxima semana sostendrá una segunda reunión con asociaciones ganaderas de otros municipios para un diagnóstico regional más amplio.

“Acudiré con la coordinadora de ministerios públicos y con el titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Región Centro”, precisó.

Reconoció que, aunque los casos no son frecuentes, el hecho de que no exista robo directo no minimiza la gravedad de los daños sufridos.

“No tienen claro si buscan accesos o algo más. Algunos casos no implicaron robo de ganado o insumos agrícolas”, detalló el delegado.

Medina Torres señaló que el fenómeno no se replica igual en toda la región, por lo que cada municipio será analizado de forma particular.

“Lo que sucede en Candela no es igual a lo de Cuatro Ciénegas. Cada zona tiene su problemática específica”, subrayó.

El delegado reiteró el compromiso de la Fiscalía para atender los casos. Afirmó que por instrucción del Fiscal General, Federico Fernández Montañez, la atención a sectores vulnerables es prioridad estatal.