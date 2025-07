'Gallito' Vázquez expresa su apoyo a 'Gullit' Peña tras detención por manejar ebrio en León

En la historia reciente del Club León, pocos jugadores han logrado marcar época y convertirse en ídolos de la afición esmeralda.

En esa lista privilegiada destacan José Juan "Gallito" Vázquez y Carlos "Gullit" Peña, exjugadores de la institución que conquistaron importantes campeonatos con el equipo.

Con ese antecedente e historia compartida en la cancha, Vázquez fue cuestionado sobre el comportamiento de Peña, quien hace unos días fue detenido en León por conducir bajo los efectos del alcohol y quedarse dormido al volante.

"Gallito" Vázquez habla sobre los problemas del "Gullit" Peña con el alcohol

En una reciente entrevista para Soy Fiera, Vázquez habló sobre lo ocurrido, asegurando que Peña siempre contará con su apoyo incondicional.

"Antes platiqué con él y lo vi tranquilo, y esa parte me deja tranquilo a mí, él sabe que cuando yo le quiero decir algo o sugerirle algo, le voy a hablar, pero me deja tranquilo que lo he visto tranquilo, lo quiero mucho y estamos siempre en contacto".

"No voy a juzgar su vida privada, hoy lo que sí puedo decir es que lo quiero mucho y siempre estaremos para apoyarlo, para orientarlo y para escucharlo", mencionó.

Vázquez es un gran amigo de Peña

Vázquez, quien recientemente recibió un reconocimiento en Cancún por su destacada trayectoria, aprovechó la oportunidad para recordar los buenos momentos que vivió junto a Peña en la cancha.

"La verdad es que vivimos grandes momentos en León, hice una gran amistad con él y con el 'Chapito' Montes, eso nos llevó a nivel selección, yo creo que siempre que un jugador aporta con su estilo al equipo, es cuando de verdad logra destacar, ese era el caso de él (‘Gullit’): por eso aportaba, por eso sobresalía".