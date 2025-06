Gaby Díaz relata temor y abuso en detención junto a Antonio Attolini en Torreón

La noche del sábado 28 de junio, el diputado local Antonio Attolini Murra y su pareja, Gabriela Díaz Salinas, fueron interceptados por agentes de Tránsito y Vialidad en Torreón.

De acuerdo con el testimonio videograbado por Díaz Salinas, ambos se encontraban dentro de un vehículo particular cuando fueron interceptados por una patrulla, la presunta causa de la detención fue un cambio de carril sin uso de direccionales.

"Nos detuvieron porque supuestamente Antonio no puso la direccional que es una infracción levísima en el reglamento del municipio de Torreón o del Estado de Coahuila"

"Nos perfilaron desde que veníamos de un lugar", señala

Posteriormente, una grúa fue utilizada para remolcar el automóvil con ambos ocupantes aún en su interior. el vehículo fue trasladado a un sitio que, según lo referido en el mismo video, es un lugar llamado "Grúas Silva".

"Nos trajeron a un supuesto corralón pero no es un corralón, estamos en un lugar de grúas llamado 'Grúas Silva', ya cerraron completamente la puerta, no nos queremos bajar, la verdad tengo miedo, nos perfilaron desde que veníamos de un lugar y le habían dicho a Antonio que sabían nuestra ubicación exacta".

"Estamos en una bodega, no hay más carros"

La intervención fue parcialmente registrada por Díaz Salinas mediante su teléfono celular, el material fue difundido posteriormente en redes sociales, donde ha generado diversas reacciones por el tipo de procedimiento aplicado.

"Estamos adentro de la camioneta, no me voy a bajar aquí porque no conozco, no sé qué es y la verdad tengo pánico, estamos en una bodega literalmente, no hay más carros, hay puras grúas, no entendemos qué está pasando".

Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial detallada por parte de la Dirección de Tránsito o de alguna otra autoridad municipal respecto al operativo, tampoco se ha explicado por qué se realizó el traslado del automóvil con personas abordo.

El video ha sido utilizado como base para que el propio diputado emita una serie de señalamientos sobre el caso, no se han informado sanciones administrativas ni aperturas de investigación relacionadas con los hechos.

El caso sigue generando atención en espacios digitales mientras se espera una versión institucional más completa sobre lo ocurrido.