Funcionario de Florida: 'Alcatraz de los caimanes' cerrará pronto

AP

Un alto funcionario de Florida señaló que el controvertido centro estatal de detención de inmigrantes en los Everglades probablemente quedará vacío en cuestión de días, incluso mientras la administración del gobernador republicano Ron DeSantis y el gobierno federal impugnan la orden de una jueza de cerrar la instalación apodada "Alcatraz de los caimanes" a más tardar a finales de octubre, según un intercambio de correos electrónicos al que The Associated Press tuvo acceso.

En un mensaje enviado el 22 de agosto al rabino Mario Rojzman del sur de Florida, relacionado con la prestación de servicios pastorales en la instalación, el director general de la División de Manejo de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, apuntó: "Probablemente quedaremos reducidos a 0 individuos dentro de pocos días", lo que implica que pronto no habría necesidad de esos servicios.

Rojzman y el asistente ejecutivo que envió el correo electrónico original a Guthrie confirmaron la veracidad de los mensajes a la AP el miércoles.

