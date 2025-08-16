Función para suscriptores

La noche de este miércoles estuvo llena de emoción para los asistentes a la premiere que El Siglo de Torreón organizó en Cinépolis Cuatro Caminos. Suscriptores y ganadores de redes sociales se reunieron para disfrutar antes que nadie de la nueva adaptación de Drácula, dirigida por el reconocido cineasta francés Luc Besson.

Desde temprano comenzaron a llegar los invitados, quienes aprovecharon para tomarse fotos y platicar sobre lo que esperaban de la película. La función inició con gran expectativa y, conforme avanzaba la historia, no faltaron las expresiones de sorpresa y admiración.

Al finalizar, muchos coincidieron en que la cinta ofreció una propuesta visual y narrativa distinta, con escenas que mantuvieron a todos atentos hasta el último momento. La velada dejó a los presentes satisfechos y comentando sus escenas favoritas, cerrando una noche que combinó cine, convivencia y mucha emoción.