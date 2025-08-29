Fuerza femenina en movimiento

En el Centro de Convenciones de Torreón se vivió una jornada llena de energía y movimiento con el evento Wonder Woman Laguna, que reunió a mujeres de todas las edades en torno al baile, el jumping y el fitness de combate.

Las participantes disfrutaron de dinámicas que, además de motivar el cuerpo, fortalecieron la confianza y el bienestar personal. El ambiente estuvo marcado por la música, la alegría y la fuerza femenina que distinguió cada momento de la jornada.

El encuentro, respaldado por diferentes instituciones y empresas locales, dejó una experiencia inolvidable para quienes se dieron cita, consolidándose como un espacio de motivación y convivencia en torno al ejercicio y la salud integral.