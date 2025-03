Fuerza de la CNTE

"No creer en la fuerza es como no creer en la gravedad".

Grígori Maksímov, La guillotina en acción

La presidenta Claudia Sheinbaum se echó para atrás y retiró la iniciativa de reforma de la Ley del ISSSTE que ella misma presentó en febrero. Ni siquiera esta decisión, empero, convenció a los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de suspender su paro y movilizaciones, que incluyen un plantón en el Zócalo capitalino. La CNTE está imponiendo su fuerza y su ley.

En su conferencia de prensa de ayer la mandataria dijo: "¿Qué hubiera pasado si dejamos la ley? ¿Qué hubieran dicho de la presidenta? ¡Autoritaria!". Pero esta es una excusa muy endeble para una gobernante que ha impuesto a rajatabla iniciativas, como la reforma judicial, a pesar de todo los argumentos racionales de juristas y defensores de derechos humanos nacionales y extranjeros. La CNTE, sin embargo, es un poder con el que el poder no quiere meterse.

"Nosotros vamos a mantener las pláticas con la CNTE -reconoció--, también con el SNTE hay pláticas, pero particularmente con la Coordinadora. Nos vamos a seguir viendo para seguir avanzando en todas las solicitudes que tiene, que en general son solicitudes justas". Un día antes ya había dicho: "No vamos a aprobar nada que ellos perciban que estamos afectando el desarrollo de su vida profesional y laboral".

La presidenta atribuyó las protestas de la CNTE contra la Ley del ISSSTE a una "confusión": "Se pensó que queríamos quitarle[s] a todos los maestros un porcentaje o retirarles un porcentaje para fortalecer el ISSSTE y en el caso de los maestros, pues, no era tal". La presidenta se refiere a la propuesta de que los asegurados del ISSSTE paguen aportaciones no solo por su "sueldo base" sino también por su "compensación" cuando el "salario integrado" sea mayor a 10 UMAs, 34 mil pesos mensuales.

Lo absurdo, por supuesto, es que los servidores públicos no tengan un salario único y transparente. La división entre sueldo base y compensación es una forma más en que los políticos han complicado el sistema de remuneración de servidores públicos para hacer trampa.

La presidenta Sheinbaum ha anunciado ya una serie de concesiones a las exigencias de la CNTE: la primera, "el retiro inmediato de la iniciativa de reforma del ISSSTE"; la segunda, realizar "quitas" y "condonaciones" para disminuir las deudas del FOVISSSTE; la tercera, "congelar la edad de jubilación, que ya no siga aumentando"; la cuarta, hacer "foros, escuela por escuela, para ver realmente qué quieren los maestros respeto a los esquemas de promoción".

Entiendo la necesidad de negociar con una organización tan poderosa como la CNTE, pero esta no representa a todos los maestros del país, sino solo a los grupos más radicales en unas cuantas entidades. Ojalá hubieran dialogado igual con jueces y juristas. Ahora bien, el gobierno no puede ni debe ceder ante todas las exigencias de la CNTE. No hay razón, por ejemplo, para que los maestros o los burócratas que ganan más de 34 mil pesos al mes no cubran las aportaciones al ISSSTE. Tampoco tiene sentido congelar la edad de jubilación a los 58 años para hombres y 56 para las mujeres. La enorme mayoría de los mexicanos nos jubilamos a los 65. o seguimos trabajando hasta que la muerte nos alcance.

La CNTE quiere eliminar las cuentas individuales de retiro que estableció la Ley del ISSSTE de 2007 y regresar al viejo sistema "de reparto", pero no dice que este estaba llevando a la quiebra al ISSSTE y a todo el Estado mexicano. Antes de que el gobierno le dé hoy a la CNTE todo lo que quiere, hay que sentarse y hacer cálculos actuariales del costo que tendrá esta caravana con sombrero de los contribuyentes.

ZAPATOS Y RESTOS

"Hay 200 zapatos ahí, sí, pero ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas?". Esto lo dijo el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, para descalificar las "presunciones" de quienes buscan "montarse en la tragedia". Ayer en la mañanera, sin embargo, el fiscal Gertz Manero reconoció que "Sí hay restos humanos".

