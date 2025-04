El 21 de abril murió Francisco, el papa de 88 años que, durante 12, fue el líder de los católicos. Nacido en 1936, en Argentina, hijo de emigrantes italianos, en un barrio pobre, pudo atestiguar el conflicto social militar del peronismo de los años 50. Sin duda, el primer estigma que le marcó para posteriormente defender a perseguidos y pobres.

Fue el primer Papa americano y, surgido de las filas jesuitas, ocupó el puesto dejado por Benedicto XVI, con quien convivió con gran amor y respeto.

Inicialmente aspiraba a ser ingeniero químico, pero terminó como sacerdote, ordenado en 1969. Su ascenso en el catolicismo fue rápido, de tal suerte que, para 1973, ya era provincial de Argentina.

En el año 2013, fue nombrado Papa y tomó el nombre de Francisco, homenajeando al santo de Asís -del siglo XII- por su ejemplo de humildad y entrega a los pobres, defendiendo a la naturaleza. Considerado el último profeta del milenio.

Francisco, fue un Papá que se caracterizó por su rompimiento con el tradicionalismo eclesial, el apoyo a la mujer y su lucha contra la violencia.

En todo momento promovió el cuidado de la naturaleza, mostrándose sensible al daño ecológico que estamos haciendo. Publicó la Encíclica Laudato Si, en el año 2015, recomendando a toda la comunidad cristiana contribuir contra la contaminación del planeta.

Fue un líder que reconoció los graves errores de sus colaboradores -administradores- de la Iglesia, caso del acoso sexual por parte de los religiosos, pidiendo perdón al mundo por los daños cometidos y dando instrucciones sobre el estricto cuidado en la aplicación de las Leyes Canónicas al sancionar a tales depredadores.

Como respuesta y justo reconocimiento a la mujer, nombró a Natalie Becquart, subsecretaria del Sínodo de Obispos, un claro mensaje contra la discriminación mostrada por la iglesia y sentando el precedente necesario para el ordenamiento futuro de diaconisas y hasta mujeres obispo dentro del catolicismo.

Viajero incansable, recorrió el mundo entregando su mensaje de amor y paz, reuniéndose multitudinariamente y en forma particular con los jóvenes. En uno de esos encuentros, un asistente le preguntó: - ¿cuánto gana el papa? y su respuesta fue contundente; dijo: "a mí no me pagan nada, cuando necesito plata para comprarme zapatos o algo así, voy y la pido"; luego agregó: "yo no tengo sueldo y a mí no me preocupa eso porque se que me van a dar de comer gratis".

También fue un insistente conciliador de intereses dentro del Vaticano: gran mediador entre las corrientes tradicionalistas y progresistas del cristianismo; promoviendo permanentemente la atención contra la descomposición social del mundo, particularmente en temas de defensa de la familia y la sexualidad.

Al exterior, con personajes de la política y la economía; les insistió en la justicia social y atención a los más pobres, así como la justa medianía en los intereses económicos y de control político.

Fue enérgico en sus críticas a todas las guerras del mundo, proponiendo siempre un espíritu pacificador y de reconciliación.

En su actitud "liberadora de las cargas excesivas a sus feligreses", nunca dejó de insistir en el amor, respeto al prójimo, la tolerancia y la reconciliación entre todos los hombres.

Ante los grupos llamados "minoritarios", casos de la homosexualidad o el divorcio, así como aquellos que viven otras conductas diferentes a lo establecido socialmente, hizo un llamado al acercamiento a las enseñanzas de Jesús, entregándoles su comprensión, suavizando los juicios que les hacen por sus inclinaciones. Vale la pena mencionar su orden de impartir la comunión a los divorciados y a los homosexuales que respetan los límites del respeto al resto de la sociedad.

Dos anécdotas describen al ser humano: su enamoramiento, aún en edad adolescente, por su vecina Amalia Damonte; le dijo - "si no puedo casarme contigo, me haré sacerdote". Ella le respondió que no.

Su pasión por el fútbol lo llevó a reconocer públicamente a Messi, como el mejor jugador del mundo. La broma entre argentinos, cuando el equipo San Lorenzo de Almagro, -del que Francisco era hincha- ganó el campeonato; ellos afirmaron que: "alcanzaron el título con influencias divinas".

En abril de 2024, modificó el "Ordo Exequierium Romano Pontífice", que describe el protocolo de las exequias al Papa muerto, reescribiéndolo con mayor sencillez y limitando los excesos utilizados durante el ritual.

Pasado el protocolo funerario religioso, vendrá otro para reunir en cónclave a quiénes habrán de nombrar al Papa sucesor; ellos, recibirán la convocatoria para asistir, siendo congregados en la capilla Sixtina; solamente aquellos que sean menores a ochenta años podrán votar; luego, ahí se les tomará promesa, con juramento de confidencialidad, sobre lo dialogado y votado.

Se recurrirá a votación secreta las veces necesarias, hasta alcanzar dos tercios en acuerdo para nombrar al nuevo líder de la Iglesia Cristiana Católica.

Estemos atentos.