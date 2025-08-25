Deportes Santos Laguna US Open 2025 Liga MX Apertura 2025 Boxeo profesional

Marco Cancino

FOX reforzaría su equipo con la llegada del narrador Marco Cancino, quien saldría de TUDN

El narrador de Televisa se uniría a la televisora que recientemente sumó a Raúl Orvañanos y Rafael Puente en su nuevo proyecto deportivo

FOX reforzaría su equipo con la llegada del narrador Marco Cancino, quien saldría de TUDN

FOX reforzaría su equipo con la llegada del narrador Marco Cancino, quien saldría de TUDN

EL UNIVERSAL

Los medios de comunicación deportivos en México han sufrido grandes cambios en el último semestre, al ver a muchos talentos cambiar de compañía en busca de nuevas oportunidades.

Entre las empresas con mayor cantidad de movimientos se encuentra FOX, la cual ha llegado con fuerza al mercado y, además de una enorme cantidad de eventos, ha sumado a sus pantallas grandes figuras.

Con nombres como Raúl Orvañanos, Rafael Puente y Alonso Cabral, la empresa comenzó con fuerza, lista a la que se habría sumado una de las voces más reconocidas de Televisa.

Se trataría de Marco Cancino, narrador estelar de TUDN, conocido por darle voz a los partidos de la Liga MX y algunos más de Europa, y quien, de acuerdo con Juan Pablo Fernández, ya forma parte de la empresa.

En una entrevista en las redes sociales de la Peoples League, el hijo de José Ramón Fernández habló de las problemáticas de algunos medios deportivos en México y aseguró que Cancino ya es parte del nuevo equipo.


"El otro FOX, que compró Caliente TV, tiene muchos derechos de futbol. Allí se fueron Orvañanos, Rafael Puente, Marco Cancino y varios comentaristas", afirmó.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Marco Cancino TUDN FOX Narrador Comentarista

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
FOX reforzaría su equipo con la llegada del narrador Marco Cancino, quien saldría de TUDN


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409166

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx