FOX reforzaría su equipo con la llegada del narrador Marco Cancino, quien saldría de TUDN

Los medios de comunicación deportivos en México han sufrido grandes cambios en el último semestre, al ver a muchos talentos cambiar de compañía en busca de nuevas oportunidades.

Entre las empresas con mayor cantidad de movimientos se encuentra FOX, la cual ha llegado con fuerza al mercado y, además de una enorme cantidad de eventos, ha sumado a sus pantallas grandes figuras.

Con nombres como Raúl Orvañanos, Rafael Puente y Alonso Cabral, la empresa comenzó con fuerza, lista a la que se habría sumado una de las voces más reconocidas de Televisa.

Se trataría de Marco Cancino, narrador estelar de TUDN, conocido por darle voz a los partidos de la Liga MX y algunos más de Europa, y quien, de acuerdo con Juan Pablo Fernández, ya forma parte de la empresa.

En una entrevista en las redes sociales de la Peoples League, el hijo de José Ramón Fernández habló de las problemáticas de algunos medios deportivos en México y aseguró que Cancino ya es parte del nuevo equipo.

"El otro FOX, que compró Caliente TV, tiene muchos derechos de futbol. Allí se fueron Orvañanos, Rafael Puente, Marco Cancino y varios comentaristas", afirmó.