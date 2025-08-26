Fortalecen lazos autoridades del Estado de Coahuila y la ciudad de Eagle Pass, Texas

Aaron Valdez, mayor de Eagle Pass, Texas, recibió este martes a Blas Flores González, jefe de gabinete del Gobierno del Estado de Coahuila, en representación de Manolo Jiménez Salinas; para conversar sobre algunos temas y fortalecer los lazos entre ambas administraciones.

Dicho encuentro se realizó en el City Hall de Eagle Pass, con la finalidad de abordar temas de gran importancia para la región fronteriza entre Coahuila y Texas; particularmente en lo que se refiere al puerto fronterizo que se localiza entre las ciudades de Eagle Pass y Piedras Negras.

En el encuentro se habló sobre el proyecto de ampliación del Puente Internacional número II, así como de los distintos proyectos que se están desarrollando en Eagle Pass, fue lo que dio a conocer Aarón Valdez a través de su página de Facebook.

"Estos diálogos refuerzan nuestra visión de establecer relaciones sólidas con nuestro estado vecino de Coahuila, reconociendo que el progreso de Eagle Pass está estrechamente ligado a la colaboración binacional", refirió el mayor de la citada ciudad texana.

Aarón Valdez indicó que aprovechó la visita de Flores González para enviar un cordial saludo a Manolo Jiménez Salinas, gobernador del Estado de Coahuila, reiterando su compromiso de seguir trabajando juntos por el bienestar y desarrollo de ambas comunidades.