Fortalece Coahuila acciones para visibilizar inversión en la niñez

HILDA SEVILLA

Con la premisa de que invertir en la primera infancia no es un gasto, sino una estrategia para garantizar un mejor futuro, Jovita Aguilar, Directora del Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONAPINNA), encabezó en Saltillo un taller dirigido a funcionarios estatales para analizar cómo se etiquetan y ejercen los recursos públicos destinados a la niñez.

En representación de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Nacional, Aguilar explicó que la jornada forma parte del Pacto por la Primera Infancia, un esfuerzo colectivo respaldado por más de 500 organizaciones de la sociedad civil que busca comprometer a los gobiernos con políticas públicas reales y medibles a favor de los menores, especialmente en sus primeros años de vida.

“Queremos que los presupuestos de los gobiernos no solo estén bien diseñados, sino también que sean visibles y orientados a resultados. El desarrollo de niñas y niños debe comenzar desde el primer día”, afirmó.

Coahuila se encuentra entre las 17 entidades del país cuyos gobiernos han firmado el Pacto por la Primera Infancia, compromiso también asumido recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En ese marco, el Gobernador Manolo Jiménez Salinas refrendó su participación activa, y ahora el reto es dar seguimiento puntual a los recursos destinados a este sector:




“El objetivo es que cada dependencia sepa con claridad cuánto está destinando a niñas, niños y adolescentes, y cómo se distribuye ese gasto entre salud, educación, nutrición y atención social”, explicó Aguilar.




La funcionaria subrayó que apostar por la primera infancia genera beneficios a largo plazo y reduce los costos sociales derivados de la falta de atención oportuna.




“Muchas veces el presupuesto termina usándose para resolver los efectos de problemas que pudieron prevenirse desde la niñez. Por eso, invertir en esta etapa es una política humana y prioritaria”, destacó.




Entre las prioridades mencionadas están el acceso a educación inicial, atención médica, alimentación adecuada y servicios de cuidado infantil, factores clave para romper ciclos de pobreza y exclusión.


El seguimiento presupuestal se realiza con base en una metodología de la Secretaría de Hacienda federal, ajustada a las normativas y realidades de cada entidad.




“No todos los estados son iguales, por eso trabajamos con sus contextos específicos. Lo importante es que los recursos se reflejen en resultados visibles”, señaló Aguilar.




También reconoció que la falta de recursos es uno de los principales desafíos, pero insistió en la necesidad de priorizar estratégicamente:




 “Sabemos que la cobija presupuestal no crece, pero hay que decidir bien a quién se abriga primero. Y deben ser los niños y niñas en sus primeros años”, concluyó.




               
               


               

               
               

               
               
               
