Foro de Abogados de Monclova llevará denuncia hasta el gobernador

El Foro de Abogados de Monclova anunció que buscará llevar hasta el gobernador Manolo Jiménez Salinas las denuncias por presuntos actos de corrupción dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Miguel Ángel Reyna Adam, vocero del Foro, explicó que desde hace meses presentaron quejas ante la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción, pero las investigaciones permanecen detenidas.

Señaló directamente aun agente del Ministerio Público y la madre de éste, a quienes acusó de mantener control en asuntos delicados como homicidios, secuestros y tentativas de homicidio.

Reyna Adam advirtió que existe una supuesta red de complicidades, donde el funcionario señalado actúa simultáneamente como asesor jurídico, defensor y fiscal, lo que calificó como una “mafia” interna.

El vocero sostuvo que acudieron a Saltillo para exponer el caso ante la licenciada Mascorro, responsable de revisar denuncias contra funcionarios, pero tampoco se generaron avances.

Aseguró que la dependencia de Mascorro hacia el fiscal general limita las investigaciones, ya que existe un respaldo directo del titular de la institución hacia el delegado acusado.

Reyna Adam relató que en una ocasión, al presentar una denuncia, el gobernador actuó de inmediato, pero posteriormente el fiscal intervino para frenar cualquier consecuencia contra el funcionario.

“Engañan al gobernador, porque mientras él trabaja en infraestructura y seguridad, en la Fiscalía se cometen irregularidades que pueden manchar su imagen al final del sexenio”, dijo.

Buscará audiencia directa con Jiménez Salinas

El abogado detalló que recientemente, durante la visita del gobernador a Monclova, lo saludó personalmente y solicitó una cita para exponer de manera directa las denuncias.

“Me pidió que hablara con su secretario, quien de inmediato me mandó un mensaje para confirmar la reunión, posiblemente programada en próximos días”, añadió.

Reyna Adam afirmó que planteará no solo el tema de corrupción, sino también abusos cometidos en la Fiscalía, incluyendo casos de tortura, cohecho y violaciones a derechos humanos.

Explicó que policías presuntamente fabrican delitos y presentan a detenidos al Ministerio Público sin fundamentos legales, lo cual, dijo, genera desconfianza y atenta contra la sociedad coahuilense.

Indicó que su intención es advertir al gobernador que la corrupción en la Fiscalía no es exclusiva de Monclova, sino que también ocurre en Saltillo, Torreón y Acuña.

“El gobernador es de todo Coahuila, no solo del PRI. Por eso lo apoyo, pero tiene que componer esta situación antes de terminar su sexenio”, subrayó.

El Foro de Abogados insistirá en que las denuncias no pueden quedar estancadas y en que los procesos deben transparentarse para garantizar la confianza ciudadana en las instituciones.