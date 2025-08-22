Coahuila Coahuila Monclova Congreso de Coahuila Ramos Arizpe AHMSA

Monclova

Foro de Abogados de Monclova llevará denuncia hasta el gobernador

Se anunció que buscará llevar hasta el gobernador las denuncias por presuntos actos de corrupción dentro de la FGE

Foro de Abogados de Monclova llevará denuncia hasta el gobernador

Foro de Abogados de Monclova llevará denuncia hasta el gobernador

SERGIO RODRÍGUEZ

El Foro de Abogados de Monclova anunció que buscará llevar hasta el gobernador Manolo Jiménez Salinas las denuncias por presuntos actos de corrupción dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Miguel Ángel Reyna Adam, vocero del Foro, explicó que desde hace meses presentaron quejas ante la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción, pero las investigaciones permanecen detenidas.

Señaló directamente aun agente del Ministerio Público y la madre de éste, a quienes acusó de mantener control en asuntos delicados como homicidios, secuestros y tentativas de homicidio.

Reyna Adam advirtió que existe una supuesta red de complicidades, donde el funcionario señalado actúa simultáneamente como asesor jurídico, defensor y fiscal, lo que calificó como una “mafia” interna.

El vocero sostuvo que acudieron a Saltillo para exponer el caso ante la licenciada Mascorro, responsable de revisar denuncias contra funcionarios, pero tampoco se generaron avances.


Aseguró que la dependencia de Mascorro hacia el fiscal general limita las investigaciones, ya que existe un respaldo directo del titular de la institución hacia el delegado acusado.


Reyna Adam relató que en una ocasión, al presentar una denuncia, el gobernador actuó de inmediato, pero posteriormente el fiscal intervino para frenar cualquier consecuencia contra el funcionario.




“Engañan al gobernador, porque mientras él trabaja en infraestructura y seguridad, en la Fiscalía se cometen irregularidades que pueden manchar su imagen al final del sexenio”, dijo.




Buscará audiencia directa con Jiménez Salinas


El abogado detalló que recientemente, durante la visita del gobernador a Monclova, lo saludó personalmente y solicitó una cita para exponer de manera directa las denuncias.




“Me pidió que hablara con su secretario, quien de inmediato me mandó un mensaje para confirmar la reunión, posiblemente programada en próximos días”, añadió.




Reyna Adam afirmó que planteará no solo el tema de corrupción, sino también abusos cometidos en la Fiscalía, incluyendo casos de tortura, cohecho y violaciones a derechos humanos.


Explicó que policías presuntamente fabrican delitos y presentan a detenidos al Ministerio Público sin fundamentos legales, lo cual, dijo, genera desconfianza y atenta contra la sociedad coahuilense.


Indicó que su intención es advertir al gobernador que la corrupción en la Fiscalía no es exclusiva de Monclova, sino que también ocurre en Saltillo, Torreón y Acuña.




“El gobernador es de todo Coahuila, no solo del PRI. Por eso lo apoyo, pero tiene que componer esta situación antes de terminar su sexenio”, subrayó.




El Foro de Abogados insistirá en que las denuncias no pueden quedar estancadas y en que los procesos deben transparentarse para garantizar la confianza ciudadana en las instituciones.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Monclova Coahuila

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Foro de Abogados de Monclova llevará denuncia hasta el gobernador


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408489

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx