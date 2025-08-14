Coahuila Monclova Coahuila UAdeC AHMSA Piedras Negras

Foro de Abogados exige traslado del Juzgado Penal al Reclusorio de Monclova

SERGIO RODRÍGUEZ

El Foro de Abogados de Monclova solicitó al Gobierno del Estado reubicar el Juzgado Penal al Reclusorio local y dejar de enviar imputados a Saltillo o Piedras Negras.

Miguel Ángel Reyna Adam, vocero del organismo, afirmó que la medida reduciría retrasos procesales, gastos de traslado y violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Actualmente, explicó, los detenidos por delitos vinculados en Monclova son enviados a Saltillo o Piedras Negras, incluso cuando existe capacidad y condiciones adecuadas en el penal monclovense.

Reyna Adam aseguró que el reclusorio local fue entregado por el Gobierno Federal hace dos años y puede albergar hasta mil 500 internos, aunque hoy opera a la mitad.

Consideró incomprensible que la autoridad alegue falta de recursos para traslados locales, mientras realiza recorridos de más de 200 kilómetros para llevar internos a otras ciudades.


Retrasos y excusas en procesos judiciales


El abogado detalló que hay entre 400 y 500 personas con procesos abiertos en Monclova, pero las audiencias se difieren por fallas en traslados o en comunicaciones virtuales.


Entre los pretextos frecuentes, señaló descomposturas de unidades, problemas de internet y omisión en la presentación de internos, lo que, dijo, entorpece el acceso a la justicia.




“El gobernador ha invertido en seguridad, pero le fallan funcionarios que engañan con excusas y retrasan procesos”, expresó Reyna Adam durante la entrevista con medios de comunicación.




Aseguró que el penal de Monclova es uno de los mejores del estado en seguridad media y debería albergar a todos los procesados de la región.


Mencionó que desde su apertura se contempló que el Juzgado Penal operara dentro del mismo complejo, pero han pasado más de 18 meses sin concretar ese traslado.


Sobrepoblación en otros penales


El vocero advirtió que la prisión de Saltillo está sobrepoblada, mientras en Monclova hay suficiente espacio para internos, incluidos aquellos con procesos por delitos menores o no violentos.


Según estimaciones del Foro de Abogados, alrededor de 100 monclovenses han sido enviados a otros centros penitenciarios en el último año y medio, sin justificación válida.




“Tenemos un penal con capacidad y personal, pero siguen trasladando a los acusados lejos, lo que incrementa costos y afecta a sus familias”, subrayó Reyna Adam.




Pidió al Poder Judicial y a la Fiscalía del Estado cumplir con la promesa de trasladar juzgados y reos al reclusorio local para mejorar la operatividad judicial.


Finalmente, exhortó al gobernador a revisar directamente la situación para evitar más retrasos y asegurar que la justicia en Monclova se administre con eficacia y cercanía.


               
               


               

               
               

               
               
               
