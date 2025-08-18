Coahuila Saltillo Monclova Ramos Arizpe Coahuila AHMSA

Monclova

Foro de Abogados denuncia tráfico de influencias en proceso contra camaristas del Holiday Inn

Foro de Abogados denuncia tráfico de influencias en proceso contra camaristas del Holiday Inn

Foro de Abogados denuncia tráfico de influencias en proceso contra camaristas del Holiday Inn

SERGIO RODRÍGUEZ

El Foro de Abogados de Monclova denunció que el proceso penal contra dos camaristas del hotel Holiday Inn refleja un evidente tráfico de influencias y graves irregularidades judiciales.

Miguel Ángel Reyna Adam, vocero de la organización, señaló que la rapidez con que la Fiscalía actuó y las acusaciones de tortura a una de las empleadas, ponen en duda la legalidad.

Explicó que el Ministerio Público debió primero requerir al hotel datos de quiénes limpiaron la habitación donde supuestamente se cometió el robo, antes de detenerlas.

El abogado consideró “inverosímil” que alguien dejara un millón y medio de pesos en una habitación, pero que aun así las trabajadoras fueron arrestadas sin investigación.

Reyna Adam aseguró que una de las camaristas fue torturada por agentes investigadores, quienes presuntamente utilizaron métodos de asfixia con una bolsa para obtener declaraciones.


El vocero señaló que el Ministerio Público inventó delitos como resistencia de particulares para justificar las detenciones, lo que constituye un ejemplo claro de fabricación de pruebas.


Indicó que la orden de aprehensión fue girada con celeridad “al vapor” y que incluso se remitió a la imputada de inmediato a Saltillo.


Subrayó que el delito no ameritaba prisión preventiva, además de que la mujer debía gozar de presunción de inocencia y perspectiva de género en el proceso.


El litigante explicó que otra de las camaristas logró evitar la detención al presentarse amparada, lo que evitó que fuera privada de su libertad.


Señalamientos de corrupción y falta de aplicación de protocolos


El vocero del Foro de Abogados de Monclova añadió que los jueces en Coahuila no aplican el Protocolo de Estambul en casos de denuncias de tortura.


Recalcó que existen tratados internacionales que garantizan que los imputados enfrenten procesos en libertad, pero en Coahuila, dijo, el Ministerio Público inventa delitos para mantenerlos presos.




“Lo que sucede es corrupción, es un árbol envenenado que contamina a toda la fiscalía”, expresó Reyna Adam, al acusar complicidad entre jueces y ministerios públicos.




El abogado sostuvo que familiares de las acusadas ejercieron presión social, lo que derivó en que se ordenara revisar medidas cautelares y liberarlas bajo brazalete electrónico.


Lamentó que esta resolución no fuera por criterio judicial, sino por órdenes desde Saltillo para evitar protestas, lo que confirma el tráfico de influencias denunciado.


Reyna Adam aseguró que la Fiscalía ha mentido al gobernador de Coahuila al asegurar que todo funciona correctamente, cuando la corrupción en realidad se extiende a todo el estado.


El vocero afirmó que ha detectado prácticas similares en Piedras Negras, Acuña y Saltillo, y que los abusos en la región Centro son sólo un reflejo.


Finalmente, expresó su respeto al gobernador, pero insistió en que se debe intervenir en la Fiscalía para frenar la corrupción y restaurar la confianza en la justicia.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Monclova

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Foro de Abogados denuncia tráfico de influencias en proceso contra camaristas del Holiday Inn


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407407

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx