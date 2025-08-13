Foro de Abogados de Monclova insiste en que hay irregularidades en la FGE

Miguel Ángel Reyna Adam, vocero del Foro de Abogados de Monclova, denunció irregularidades en la Fiscalía local, acusando tráfico de influencias y la permanencia de funcionarios señalados por corrupción.

Reyna Adam explicó que, pese a presentar denuncias formales ante autoridades y medios de comunicación, los casos no han sido investigados ni sancionados. Señaló que los funcionarios involucrados mantienen cargos estratégicos, pese a múltiples quejas ciudadanas.

El vocero aseguró que algunos ministerios públicos han colocado familiares y amigos en puestos clave dentro de los juicios, lo que genera conflictos de interés. Señaló que en varios procesos judiciales, allegados de los servidores públicos actúan como asesores legales de víctimas o acusados, lo que cuestiona la transparencia y legalidad de los procedimientos.

Reyna Adam lamentó que estas irregularidades persistan incluso tras presentar sus denuncias directamente al gobernador de Coahuila, quien, dijo, confía en su personal local sin que se investiguen las quejas. “Se sigue funcionando con personas que están denunciadas, y las denuncias se desestiman como inventadas o mentiras”, señaló.

El vocero del Foro de Abogados advirtió que el tráfico de influencias afecta particularmente juicios de homicidio y casos de alto impacto, donde se han detectado presuntas solicitudes de dinero a víctimas, acusados y a sus familias.

Reyna Adam enfatizó que, pese a su desilusión con los funcionarios locales, confía en el gobernador y en la justicia del Estado, pero insistió en que se debe garantizar la honestidad de los ministerios públicos y policías. Subrayó la necesidad de revisar el funcionamiento de la fiscalía y aplicar sanciones cuando existan conflictos de interés o irregularidades comprobadas.

Finalmente, reiteró su llamado a reforzar los controles internos y proteger la transparencia en la impartición de justicia, asegurando que los ciudadanos puedan confiar en que las denuncias se investigan y que los servidores públicos actúan con ética y responsabilidad.