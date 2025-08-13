Coahuila AHMSA Monclova Coahuila Accidentes viales Accidente vial

Monclova

Foro de Abogados de Monclova insiste en que hay irregularidades en la FGE

Foro de Abogados de Monclova insiste en que hay irregularidades en la FGE

Foro de Abogados de Monclova insiste en que hay irregularidades en la FGE

SERGIO RODRÍGUEZ

Miguel Ángel Reyna Adam, vocero del Foro de Abogados de Monclova, denunció irregularidades en la Fiscalía local, acusando tráfico de influencias y la permanencia de funcionarios señalados por corrupción.

Reyna Adam explicó que, pese a presentar denuncias formales ante autoridades y medios de comunicación, los casos no han sido investigados ni sancionados. Señaló que los funcionarios involucrados mantienen cargos estratégicos, pese a múltiples quejas ciudadanas.

El vocero aseguró que algunos ministerios públicos han colocado familiares y amigos en puestos clave dentro de los juicios, lo que genera conflictos de interés. Señaló que en varios procesos judiciales, allegados de los servidores públicos actúan como asesores legales de víctimas o acusados, lo que cuestiona la transparencia y legalidad de los procedimientos.

Reyna Adam lamentó que estas irregularidades persistan incluso tras presentar sus denuncias directamente al gobernador de Coahuila, quien, dijo, confía en su personal local sin que se investiguen las quejas. “Se sigue funcionando con personas que están denunciadas, y las denuncias se desestiman como inventadas o mentiras”, señaló.

El vocero del Foro de Abogados advirtió que el tráfico de influencias afecta particularmente juicios de homicidio y casos de alto impacto, donde se han detectado presuntas solicitudes de dinero a víctimas, acusados y a sus familias.


Reyna Adam enfatizó que, pese a su desilusión con los funcionarios locales, confía en el gobernador y en la justicia del Estado, pero insistió en que se debe garantizar la honestidad de los ministerios públicos y policías. Subrayó la necesidad de revisar el funcionamiento de la fiscalía y aplicar sanciones cuando existan conflictos de interés o irregularidades comprobadas.


Finalmente, reiteró su llamado a reforzar los controles internos y proteger la transparencia en la impartición de justicia, asegurando que los ciudadanos puedan confiar en que las denuncias se investigan y que los servidores públicos actúan con ética y responsabilidad.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Monclova

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Foro de Abogados de Monclova insiste en que hay irregularidades en la FGE


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406199

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx