¿Florinda Meza 'justificaba' las infidelidades de ‘Chespirito’?

En las últimas semanas, Florinda Meza se ha visto envuelta en varias polémicas desde el estreno de el estreno de la serie "Chespirito: Sin querer queriendo", debido a que a su controversial relación con Roberto Gómez Bolaños.

Antes del estreno de la serie, el matrimonio entre Gómez Bolaños y Meza ya había sido objeto de numerosos comentarios, debido a los problemas que marcaron su relación, incluyendo acusaciones de traiciones e infidelidades. A pesar de ello, Florinda Meza ha sostenido siempre que su relación comenzó después de que Roberto se divorciara de Graciela Fernández.

Pero los comentarios que ha hecho con el tiempo han provocado que los usuarios en redes sociales quieran “cancelarla”.

MÁS INFORMACIÓN Según Florinda, 'Chespirito no quiso un hijo por no querer menos a los otros' | Video

En una entrevista con Adela Micha, Florinda Meza reveló que ‘Chespirito’ engañó en varias ocasiones a Graciela Fernández, su primera esposa. Sin embargo, aseguró con firmeza que jamás le fue infiel a ella.

Meza recordó que, en su momento, le advirtió a su querido "Rober" que, si alguna vez lo sorprendía con otra mujer, lo dejaría para siempre. Según la actriz, Gómez Bolaños le respondió con total convicción que nunca la traicionaría, pues ella era “la mujer de su vida”.

“Él me decía: ‘Tú eres una mujer diferente’. Me compuso una canción que se llama así, ‘Diferente’, que dice cosas muy lindas. Y yo le recriminaba que cómo le iba a creer si a todas les decía lo mismo, y que yo jamás había tenido un romance con un jefe ni menos con un casado. Eso es para tontas. Es peligrosísimo. Es mal negocio. De pronto te quedas sin empleo o sin pareja”, resaltó.

A pesar del profundo amor que compartían, la pareja no tuvo hijos juntos. Según Florinda Meza, esto se debió al temor de él de que sus hijos pudieran sentirse relegados.

“Después de dos años de vivir juntos, cuando todavía se podía revertir la vasectomía, se lo propuse (tener un hijo), pero él me explicó por qué no lo haría. Un hijo mío, amándome como me amaba, sería su adoración y él no podría con la culpa de amar menos a los otros”, resaltó en su momento.