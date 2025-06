La entrevista que 'incomodó' a Chespirito: Florinda habló de hijos como 'defectos'

A raíz del estreno de la serie Chespirito: Sin querer queriendo en la plataforma Max, Florinda Meza ha vuelto a colocarse en el centro del debate público. Esta vez, por unas declaraciones suyas del año 2004 que han resurgido en redes sociales, donde se refirió a los hijos de Roberto Gómez Bolaños y a su exesposa como parte de los “siete defectos” que complicaban el inicio de su relación con el comediante.

En aquella entrevista realizada en el programa chileno Pasiones, Florinda compartió ante cámaras cómo fue que tardó cinco años en aceptar el romance con Chespirito. “Él tenía siete grandes defectos: seis hijos y una esposa. Si fueran míos serían maravillosos, pero no siendo míos eran un problema y un defecto. Hubo que hacer muchos esfuerzos”, comentó la actriz frente a un sorprendido Gómez Bolaños, quien no dudó en corregirla en vivo: “¿Cómo defectos? Tengo seis hijos, son maravillosos. ¿Cómo puede pensar uno que son defectos?”, dijo visiblemente incómodo.

El fragmento volvió a circular en redes sociales y desató una ola de comentarios negativos. Frente a ello, Florinda Meza respondió recientemente a través de Instagram, asegurando que sus palabras fueron malinterpretadas: “Seguramente me preguntaron por el tiempo en que no le hice caso a Roberto. Yo lo veía como un hombre perfecto y esos serían sus únicos ‘defectos’ para decirle que sí, a pesar de su insistencia”.

La actriz insistió en que usó esa expresión solo como una manera de hablar, no con intención de ofender: “Fue un modo de hablar, respondiendo a una pregunta específica”. Añadió también que jamás faltó al respeto a los hijos de Gómez Bolaños: “Roberto amaba a sus hijos y no hubiera estado con alguien que no los respetaba”.

Desde el estreno de la serie biográfica, que ha revelado detalles íntimos de la vida y carrera del icónico comediante, las figuras cercanas a él, incluida Meza, han sido objeto de nuevas evaluaciones públicas. Ella, sin embargo, asegura tener la conciencia tranquila respecto a su relación con Roberto y su familia.