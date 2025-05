Flora Leal presenta el eje ‘Lerdo con Bienestar’

Como parte de la presentación de su Plan de Gobierno para la Transformación de Lerdo, la candidata a la Presidencia Municipal por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Durango, Flora Leal, dio a conocer los cuatro ejes fundamentales que guiarán su administración.

“Lerdo con Bienestar” es el primer eje de campaña, y representa una estrategia que pone en el centro la salud, el cuidado y la atención digna para quienes más lo necesitan.

“La salud no es un privilegio, es un derecho. El bienestar no debe depender del bolsillo, sino de un gobierno sensible, honesto y cercano”, afirmó.