Fiscalía: Robo violento en Torreón es aislado, pero sigue investigación

Tras el violento asalto a mano armada que sufrió una joven en la colonia El Tajito, de Torreón, autoridades estatales informaron que este tipo de robos de vehículos con violencia no son frecuentes en la región y que, en su mayoría, los responsables provienen de estados vecinos, en su mayoría de Durango.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, aseguró que estadísticamente no es un delito que ocupe los primeros lugares en Coahuila, registrándose en promedio uno al mes. Señaló que el 100% de los casos ocurridos este año involucran a personas originarias de Durango, quienes cruzan los vehículos robados hacia ese estado.

“Estamos coordinados con la Fiscalía de Durango y próximamente habrá novedades para reforzar los filtros de seguridad en los límites estatales. No tenemos registros de robos con violencia cometidos por personas de aquí”, afirmó Fernández Montañez.

En el mismo sentido, Carlos Rangel, titular de la Delegación Laguna I de la Fiscalía General del Estado, informó que ya tienen una línea de investigación sólida y que continúan las indagatorias para esclarecer los hechos y ubicar a los responsables.

Detalló que en Torreón el robo de vehículo en general ha disminuido un 23% en lo que va del año. Señaló que en este 2025 se han registrado aproximadamente 11 robos con violencia en la región Laguna, con entre 15 y 17 detenidos vinculados a este tipo de delitos.

Finalmente Rangel destacó que en Coahuila, y en especial en la región Laguna, se recupera un número mayor de vehículos de los que se roban, gracias al sistema de videovigilancia y a la coordinación entre la Agencia de Investigación Criminal, la Policía Estatal y corporaciones municipales.