Fiscal y delegado afirman que mujer atendida no fue víctima de tortura, según protocolos

Federico Fernández Montañez, fiscal general de Coahuila, aseguró que Miriam, quien denunciara públicamente y judicialmente que fue detenida de manera arbitraria en el 2020, y que fuera víctima de abuso sexual por parte de elementos de esta corporación, ha sido atendida por las diferentes vice fiscalías, y que las puertas de la dependencia siempre estarán abiertas para escucharla.

“Es una persona que se le ha atendido, el delgado (Carlos Rangel) la ha tendido, la vicefiscal para la Atención de Delitos cometidos por elementos la ha atendido, el otro vicefiscal de asuntos especiales; yo no podría decir ahorita una opinión de fondo porque hay diligencias que faltan por desarrollarse pero sí te puedo decir que hay una atención plena; esta persona ha recibido te puedo también confirmar a reserva de que profundice aquí el delegado, qué protocolos que se han hecho, de Estambul que pueden de alguna manera comprobar ratificar o no actos de tortura y al menos en dos de los protocolos ha salido negativo”, dijo el fiscal, tras los señalamientos de Miriam ante los medios.

Por su parte, el delegado Carlos Rangel comentó que se le ha escuchado en todo momento, y sobre las pruebas realizadas para comprobar o descartar los hechos de tortura que asegura fue víctima, detalló: “la prueba idónea en el tema de tortura es el protocolo de Estambul, que es un protocolo que nos marcan los tratados internacionales por parte de la ONU; en qué consiste este protocolo, en 3 sentidos: un examen médico, un examen psicológico y la evaluación jurídica de los dictámenes, en ese sentido se la han realizado 2 protocolos los cuales han dado resultados negativos”.

Consideró válido y que esté en su derecho de manifestación, pero como Fiscalía dijo: “tenemos que ser muy objetivos, nosotros tenemos que decir en base a carpetas de investigaciones no obstante que nosotros tenemos la carpeta de investigación, cualquier persona que se aduce víctima, tiene el derecho de hacer su investigación complementaria de la mano, solicitarnos ciertos actos de investigación y todo lo que se nos ha solicitado lo hemos realizado; hasta el momento en las carpetas de investigación no se tienen datos contundentes o indicios más allá de los señalamientos que ella refiere queqnos den lugar a un acto de tortura no obstante nosotros no cerramos la carpeta de investigación seguimos atendiéndola, seguimos investigándolo y sobre todo que lo que más nos ha instruido tanto el Gobernador como el Fiscal general es dar la atención integral”, recalcó.