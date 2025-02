Filtran presunta deuda millonaria de Kim Sae-ron con su agencia tras su fallecimiento

Recientemente se dio a conocer el fallecimiento de la actriz surcoreana Kim Sae-ron, quien fue encontrada sin vida en su domicilio. Ahora, se han revelado nuevos detalles sobre su vida.

A sus 24 años, Kim Sae-ron era vista como una de las promesas más brillantes del cine y la televisión surcoreanos. Reconocida por su talento desde temprana edad, la actriz participó en diversas producciones, tanto cinematográficas como televisivas, destacándose por su versatilidad y carisma.

La carrera de Kim Sae-ron comenzó a los 9 años, y desde entonces no dejó de acumular éxitos. Su interpretación en la película A Brand New Life (2009) la catapultó a la fama internacional, y más tarde participó en destacados proyectos como The Man from Nowhere y Hi! School: Love On.

Sin embargo, en 2022 su carrera se vio afectada por un incidente relacionado con la conducción bajo los efectos del alcohol, lo que derivó en consecuencias legales y una pausa en su carrera actoral. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la causa oficial de su fallecimiento. Aunque se ha descartado la posibilidad de un crimen, las investigaciones continúan en curso.

¿Debía dinero a su agencia?

De acuerdo con unos medios surcoreanos, Sae-ron tenía una deuda de 700 millones de wones (aproximadamente 532 mil dólares) con su antigua agencia Gold Medalist.

Además, se detalló que la deuda millonaria que dejó estaba vinculada a multas y compensaciones que la empresa tuvo que abonar debido al accidente ocurrido en mayo de 2022, cuando Kim Sae-ron, bajo los efectos del alcohol, chocó contra un transformador en Gangnam, Seúl. Este incidente provocó un apagón masivo que afectó a numerosos negocios locales y viviendas.

A pesar de esto, circulan rumores de que Kim Sae-ron, quien también participó en videos musicales de boybands de K-pop como "Green Rain" de SHINee, "Jackpot" de Block B y "Cat's Eye" de ASTRO, pudo haber tomado la decisión de quitarse la vida debido a los problemas legales y financieros que atravesaba.