¿En qué películas y series participó Kim Sae-ron, la actriz surcoreana encontrada sin vida?

La industria del entretenimiento surcoreano se encuentra de luto tras la trágica noticia del fallecimiento de la actriz Kim Sae-ron, quien fuera encontrada sin vida en su residencia en Seúl.

¿Quién fue la actriz Kim Sae-ron?

Con tan solo 24 años, Kim Sae-ron era considerada una de las promesas más brillantes del cine y la televisión surcoreanos.

Reconocida por su talento desde temprana edad, la actriz había participado en numerosas producciones, tanto en cine como en televisión, destacando por su versatilidad y carisma.

La carrera de Kim Sae-ron inició a los 9 años, y desde entonces no había parado de cosechar éxitos. Su papel en la película "A Brand New Life" (2009) la catapultó a la fama internacional, y posteriormente participó en producciones como "The Man from Nowhere" y "Hi! School: Love On".

Sin embargo, en 2022 su carrera se vio ensombrecida por un incidente de conducción bajo los efectos del alcohol, lo que la llevó a enfrentar una serie de consecuencias legales y a tomar un descanso de la actuación.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la causa oficial de la muerte de Kim Sae-ron. Si bien se descarta la posibilidad de un crimen, las investigaciones continúan en curso.

¿En qué series y películas participó Kim Sae-ron?

Pese a que la actriz saltó a la fama con solo 9 años gracias a su papel de Jinhee en la película "A Brand New Life", Kim Sae-ron participó en una gran cantidad de series y películas:

Yeo-haeng-ja (Una nueva vida) 2009

El hombre de ninguna parte, 2010

Na-neun Abba-da (I am Father), 2010

Heaven’s Garden, 2011

Ba-bi, 2011

Nae ma-eum-i deul-li-da, 2011

The Neighbors, 2012

Paesyeon-wang, 2012

Yeowangui Gyosil, 2013

Hai seukool, 2014

Maen-hol, 2014

Dohee-ya, 2014

Hwaryeohan yuhok, 2015

To Be Continued, 2015

Nun-gil, 2015

Manyeo Bogam, 2016

Daebaewoo, 2016

The Villagers, 2018

Rebeoriji: Sagijojakdan, 2019

Nobody knows, 2020

KBS Drama Special, 2021

Usumudang Gadooshim, 2021

Besos y presagios, 2022

Sabuesos, 2023

La última participación de Kim Sae-ron fue para la serie de Netflix, Sabuesos, en la que participó en siete episodios, pero se retiró por problemas de salud. Medios como Variety señalaron que la mayor parte de su papel en dicha serie fue editado.