Filtran nuevo recibo de honorarios por 75 mil pesos en AHMSA

Una economista especializada en concursos mercantiles gana 75 mil pesos como auxiliar de sindicatura en el proceso de AHMSA.

Un recibo de honorarios asimilados de Alma Ireri Ramírez Hernández, por dicho monto fue filtrado de la empresa.

El documento muestra el pago que se realizó a esta profesionista, egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila y experta en el tema de concursos mercantiles.

La exhibición de esta información se da en el marco de la inconformidad de los ex trabajadores de AHMSA, que llevan casi tres años sin cobrar sus salarios y otras prestaciones.

Según el documento, la profesionista cobró esta cantidad de dinero el 15 de mayo pasado. La fuente que lo filtró de forma anónima no informó si fue pago único o si es mensual.

En julio pasado circuló en redes sociales otro recibo similar, por el mismo monto de dinero, pero a nombre de un hermano de Víctor Manuel Aguilera Gómez, síndico de la quiebra de la siderúrgica monclovense.

Un mes después filtraron este otro recibo pagado por Altos Hornos de México.

En una búsqueda de información en internet aparece que Alma Ireri Ramírez, es licenciada en economía, egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila y es asesora en el tema de concursos mercantiles.