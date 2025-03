Filtran audio del actor Jonathan Majors admitiendo agresión a su exnovia

Un nuevo giro en el caso del actor Jonathan Majors ha reavivado las acusaciones que el actor enfrentó en 2023, cuando su exnovia, Grace Jabbari, lo denunció por agresión física y acoso.

Esta mañana, la revista "Rolling Stone" difundió la existencia de un audio en el que se puede escuchar al actor confesando haber violentado a su entonces novia en septiembre del 2022, meses antes de que ella iniciara acciones legales en su contra.

La cinta muestra la confrontación que Jabbari le hizo a Majors por un incidente violento que ocurrió en Londres, mientras Jonathan, grababa la segunda temporada de la serie "Loki". Y, aunque, en un inicio, se resistía hablar al respecto, terminó por aceptar su responsabilidad: "Me avergüenzo de haber... Nunca he sido agresivo con una mujer. Nunca he agredido a una mujer... Te agredí a ti", se le oye decir.

Posteriormente la bailarina da detalles del lamentable incidente: "Me estrangulaste y me empujaste contra el auto", responde Jabbari; a lo que el famoso afirma; "Sí, todas esas cosas están bajo 'agresión', sí".

Esta grabación, contradice las declaraciones que Majors hizo públicamente y en las que afirmaba que jamás había violentado a ninguna mujer; sin embargo, ni él ni sus abogados han hablado al respecto.

Cabe mencionar que el contenido de esta conversación no pudo usarse como prueba durante el juicio del 2023, ya que el juez prohibió mencionar cualquier caso previo de presunto abuso.

Jonathan Majors fue sentenciado el año pasado

En abril pasado, Majors fue declarado culpable de un cargo de agresión en tercer grado; sin embargo, evitó ir a prisión y recibió una sentencia de un año en libertad provisional.

Según la demanda de Jabbari, la disputa con Majors comenzó cuando éste se molestó con ella por salir con un amigo a un bar. Durante los siguientes días, la tensión creció hasta que, el 20 de septiembre de 2022, el actor presuntamente la empujó con tal fuerza que le causó una lesión en la espalda. Cuando Jabbari intentó irse de la casa, Majors la habría levantado en el aire y arrojado contra el capó de un coche.

El escándalo deja a Majors en uno de los momentos más frágiles de su carrera. Tras su arresto, Marvel Studios rompió su relación con él, y lo eliminó de las futuras producciones del UCM, donde interpretaba a Kang, el Conquistador. Además, se canceló el estreno de su película "Magazine Dreams", aunque una distribuidora más pequeña tomó el proyecto en sus manos.

Algunos colegas de la industria, como Michael B. Jordan, Matthew McConaughey y Whoopi Goldberg, han expresado su apoyo a Majors, resaltando su talento y ética de trabajo. Pero para sus exparejas y quienes han denunciado su conducta, su aparente cambio no es suficiente. Maura Hooper, una de las mujeres que lo acusó de abuso emocional, declaró: "No veo redención en este caso".