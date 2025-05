Ficio ciudadano

Cuentan que cuando los cangrejos vivos se ponen al fuego y poco a poco se les aumenta la temperatura, antes de darse cuenta ya están bien cocidos. Por la forma en que vamos aceptando el despojo de nuestros derechos, creo que si nos siguen aumentando la temperatura, los ciudadanos pronto estaremos recocidos y sin capacidad de reacción.

En una reunión con amigos, con quienes puedo reírme de las cosas serias —aunque tratamos de evitar el tema político—, la conversación acaba por caer en el comentario fácil y hasta la burla: “no sé por qué se quejan si tenemos un sistema de salud mejor que en Dinamarca”, dice una. “Y el mejor aeropuerto del mundo aunque no despegue”, añade la otra. “Y un robot programado para obedecer la voz del amo”. “Y una machista trasnochada con necesidad de mostrar su fidelidad y agradecimiento al patrón”.

Entre vinos y risas expulsamos la frustración, el enojo. Echadas fuera las toxinas, yo duermo mejor. Con la lucidez que me da el café matutino —que tampoco es tanta— se me ocurre que haber resistido tantos gobiernos fallidos me autoriza a pensar que callados, resignados, estoicos, somos una sociedad fallida y, por lo tanto, responsable de que un país majestuoso como el nuestro no acabe de levantar la cabeza.

“Hay pocas cosas peores que el apabullante silencio de la gente buena”, “los políticos son la escala más baja de la humanidad”, decía Ricardo Garibay. Queda claro que con ellos no podemos contar. Tal vez tendríamos que evaluar con honestidad el incumplido oficio ciudadano que requiere de nuestra indignación, pero también de nuestra acción.

Sexenio tras sexenio asistimos con indiferencia al desplome de la educación. Los maestros, un nudo gordiano que ningún gobierno ha podido o no ha querido desatar. Hay más grandeza en educar que en gobernar y, sin embargo, nuestros maestros, sin incentivos, humillados, sometidos, son usados como capital político de líderes sindicales corruptos. Escuelas públicas olvidadas de la mano de Dios, además de insuficientes.

Con el presupuesto más bajo en los últimos veinte años, el sistema educativo nacional prevé apenas ciento noventa días de clases —medio tiempo— al año para preescolar, primaria y secundaria. Eso sin descontar huelgas y mitotes que mantienen a los maestros fuera de las aulas.

“Libraremos una gloriosa lucha contra el analfabetismo, la pobreza y el terrorismo; tomaremos nuestros libros y lápices porque son las armas más poderosas. Una maestra, un libro y una pluma pueden cambiar al mundo”. Así habló la joven activista Malala Yousafzai en su lucha contra el analfabetismo y la pobreza. Si ella puso en riesgo su vida para conseguirlo, podemos hacerlo los millones de mexicanos trabajadores y talentosos convencidos de que la educación es el único territorio donde podemos crear un futuro promisorio.

Yo, ciudadana sufridora, sólo tengo preguntas. No sabría dónde ni cómo podemos ir al rescate de la empobrecida educación que nos tiene como mulas dando vueltas a la noria. Me siento impotente y, sin embargo, no renuncio a la posibilidad, aunque sea remota, de que los ciudadanos podamos recuperar la dignidad y los derechos que nos van arrebatando. Me reconozco sufridora optimista. Pienso que estamos tan mal, que sólo podemos mejorar.

Para terminar, lo dejo, pacientísimo lector, lectora, con las últimas palabras de ese gran periodista que fue Miguel Ángel Granados Chapa: “Es deseable que el espíritu impulse a la música y otras artes y ciencias y otras formas de hacer que renazca la vida, y que permitan a nuestro país escapar de la pudrición que no es destino inexorable. Sé que es un deseo pueril, ingenuo, pero en él creo, pues he visto que esa mutación se concrete”. Amén.