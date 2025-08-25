Nacional CLAUDIA SHEINBAUM Julio César Chávez Jr. AYOTZINAPA Tráfico de armas

Emilio Lozoya

FGR pierde proceso contra exesposa de Emilio Lozoya

Juez rechaza orden de captura por presunta defraudación fiscal en 2013

FGR pierde proceso contra exesposa de Emilio Lozoya

FGR pierde proceso contra exesposa de Emilio Lozoya

EL SIGLO

La Fiscalía General de la República (FGR) sufrió un revés definitivo en el caso contra Marielle Helene Eckes, exesposa de Emilio Lozoya, luego de que un juez federal negara girar una orden de aprehensión en su contra por el delito de defraudación fiscal equiparada.

De acuerdo con información publicada por Reforma, la acusación señalaba a Eckes por un supuesto fraude al fisco de 909 mil 400 pesos de Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a 2013. Sin embargo, el juez de control Juan Morales Nieves, del Reclusorio Sur, consideró que no existían fundamentos suficientes para acreditar el delito, ya que la ciudadana alemana no estaba registrada como contribuyente en las fechas en que se le atribuían los ingresos omitidos.

La FGR había sostenido que Eckes no reportó ingresos entre mayo y agosto de 2013, pero el fallo judicial precisó que ella se dio de alta en el Registro Federal de Contribuyentes hasta el 8 de noviembre de ese mismo año. Esta discrepancia generó incertidumbre sobre el supuesto perjuicio a la Hacienda pública.

El reclamo fiscal derivaba de un dictamen del SAT, que calculó ingresos de 3 millones 184 mil 200 pesos en 2013 sin declarar ISR. No obstante, la resolución concluyó que la imputación carecía de solidez, por lo que la orden de captura fue desechada.

Cabe recordar que en 2019 el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna había autorizado su aprehensión, decisión que quedó sin efecto tras un amparo que ordenó reponer el procedimiento.


Aunque libró este proceso, Eckes todavía enfrenta otra orden de aprehensión en México por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa relacionados con el caso Odebrecht. La ciudadana alemana reside desde hace más de seis años en su país, el cual no extradita a sus nacionales.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Marielle Helene Eckes Emilio Lozoya

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
FGR pierde proceso contra exesposa de Emilio Lozoya


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409035

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx