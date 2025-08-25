FGR pierde proceso contra exesposa de Emilio Lozoya

La Fiscalía General de la República (FGR) sufrió un revés definitivo en el caso contra Marielle Helene Eckes, exesposa de Emilio Lozoya, luego de que un juez federal negara girar una orden de aprehensión en su contra por el delito de defraudación fiscal equiparada.

De acuerdo con información publicada por Reforma, la acusación señalaba a Eckes por un supuesto fraude al fisco de 909 mil 400 pesos de Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a 2013. Sin embargo, el juez de control Juan Morales Nieves, del Reclusorio Sur, consideró que no existían fundamentos suficientes para acreditar el delito, ya que la ciudadana alemana no estaba registrada como contribuyente en las fechas en que se le atribuían los ingresos omitidos.

La FGR había sostenido que Eckes no reportó ingresos entre mayo y agosto de 2013, pero el fallo judicial precisó que ella se dio de alta en el Registro Federal de Contribuyentes hasta el 8 de noviembre de ese mismo año. Esta discrepancia generó incertidumbre sobre el supuesto perjuicio a la Hacienda pública.

El reclamo fiscal derivaba de un dictamen del SAT, que calculó ingresos de 3 millones 184 mil 200 pesos en 2013 sin declarar ISR. No obstante, la resolución concluyó que la imputación carecía de solidez, por lo que la orden de captura fue desechada.

Cabe recordar que en 2019 el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna había autorizado su aprehensión, decisión que quedó sin efecto tras un amparo que ordenó reponer el procedimiento.

Aunque libró este proceso, Eckes todavía enfrenta otra orden de aprehensión en México por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa relacionados con el caso Odebrecht. La ciudadana alemana reside desde hace más de seis años en su país, el cual no extradita a sus nacionales.