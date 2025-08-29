FGR busca procesar a Emilio Zebadúa, señalado como 'cerebro de la Estafa Maestra'

Nacional Senado Alejandro Moreno Profeco Seguridad Gerardo Noroña

La Fiscalía reactivó la acción penal contra el exfuncionario, acusado de diseñar el esquema millonario de desvíos conocido como la “Estafa Maestra”

EL SIGLO

Emilio Zebadúa González, ex Oficial Mayor de la Sedesol y testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), volvió al centro del caso de corrupción conocido como la “Estafa Maestra”. Esta semana, la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) ejerció acción penal en su contra en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, acusándolo de enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con información publicada por el diario Reforma, después de ocho años de indagatorias, la FGR solicitó una audiencia con el fin de imputarlo y pedir su vinculación a proceso. Zebadúa es señalado como el presunto artífice de un mecanismo mediante el cual, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Sedatu —encabezada entonces por Rosario Robles— firmó convenios y contratos millonarios, principalmente con universidades públicas.

El esquema de desvío de recursos superó los 5 mil millones de pesos y alcanzó a instituciones educativas, sistemas de radio, televisión y comunicación social en entidades como Estado de México, Chiapas, Morelos, Hidalgo, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas. Según los señalamientos, el dinero regresaba a funcionarios federales y a campañas del PRI.

Testimonios incluidos en la investigación apuntan a que Zebadúa y su equipo habrían falseado firmas de servidores públicos para justificar los desvíos.


               
               


               

               
               

               
               
               
