Fernández Noroña rechaza reducción de pobreza con Fox, 'Sacó de la pobreza a sus hijos'

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, criticó los señalamientos de la oposición sobre el logro del gobierno del expresidente López Obrador de sacar de la pobreza a más de 13 millones de personas.

Esto al referirse que el también exmandatario Vicente Fox sacó a más personas de la pobreza, donde según el diario La Jornada se tuvo una reducción del 10.7 por ciento.

Fernández Noroña reclamó que "cómo se puede regatear el logro del gobierno del compañero presidente, 10 % de la población...", para después atacar al expresidente panista "Qué va a sacar el cabeza hueca de Fox a 10 % de la población de la pobreza, al contrario la incrementó", esto sin mostrar pruebas.

Noroña agregó por su parte que Fox, "Sacó de la pobreza a sus hijos y a sus hijos políticos, pero no a la población".

Aunque los hijos del expresidente López Obrador no quedan fuera como es el caso de José Ramón López Beltrán, el hijo mayor, y quien durante su sexenio se reveló el lujoso estilo de vida que gozaba en Houston, Texas, viviendo en la casa de un accionista de una empresa con contratos con Pemex.

José Ramón aseguró en su momento que sus ingresos provienen de su trabajo como asesor legal para KEI Partners, una empresa de hijos de Daniel Chávez, dueño de Grupo Vidanta y asesor honorífico del Tren Maya.

Aparte está casado con Carolyn Adams, empresaria cuya familia está ligada a la industria petrolera y tecnológica, según Expansión.

Andrés Manuel López Beltrán, el segundo hijo ha estado ligado a Morena y fue coordinador del partido Ciudad de México, pero también ha establecido empresas como la de Rocío Chocolate, herencia de su madre.

Y que como se reportó hace años se habría beneficiado del programa Sembrando Vida.

Actualmente, "Andy" López Beltrán, como también es conocido ha estado envuelto en recientes escándalos como un millonario viaje a Japón, hacerse inversor de Realesco, S.A., un expendio de vinos naturales importados y nacionales; que Morena no haya transparentado su salario y tampoco los gasto