Nacional Embajadas Julio César Chávez Jr. Beca Rita Cetina Elecciones Judiciales Claudia Sheinbaum

Pobreza

Fernández Noroña rechaza reducción de pobreza con Fox, 'Sacó de la pobreza a sus hijos'

Fernández Noroña rechaza reducción de pobreza con Fox, 'Sacó de la pobreza a sus hijos'

Fernández Noroña rechaza reducción de pobreza con Fox, 'Sacó de la pobreza a sus hijos'

EL SIGLO

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, criticó los señalamientos de la oposición sobre el logro del gobierno del expresidente López Obrador de sacar de la pobreza a más de 13 millones de personas.

Esto al referirse que el también exmandatario Vicente Fox sacó a más personas de la pobreza, donde según el diario La Jornada se tuvo una reducción del 10.7 por ciento. 

Fernández Noroña reclamó que "cómo se puede regatear el logro del gobierno del compañero presidente, 10 % de la población...", para después atacar al expresidente panista "Qué va a sacar el cabeza hueca de Fox a 10 % de la población de la pobreza, al contrario la incrementó", esto sin mostrar pruebas. 

Noroña agregó por su parte que Fox, "Sacó de la pobreza a sus hijos y a sus hijos políticos, pero no a la población". 

Aunque los hijos del expresidente López Obrador no quedan fuera como es el caso de José Ramón López Beltrán, el hijo mayor, y quien durante su sexenio se reveló el lujoso estilo de vida que gozaba en Houston, Texas, viviendo en la casa de un accionista de una empresa con contratos con Pemex. 


José Ramón aseguró en su momento que sus ingresos provienen de su trabajo como asesor legal para KEI Partners, una empresa de hijos de Daniel Chávez, dueño de Grupo Vidanta y asesor honorífico del Tren Maya.


Aparte está casado con Carolyn Adams, empresaria cuya familia está ligada a la industria petrolera y tecnológica, según Expansión. 


Andrés Manuel López Beltrán, el segundo hijo ha estado ligado a Morena y fue coordinador del partido Ciudad de México, pero también ha establecido empresas como la de Rocío Chocolate, herencia de su madre. 


Y que como se reportó hace años se habría beneficiado del programa Sembrando Vida. 


Actualmente, "Andy" López Beltrán, como también es conocido ha estado envuelto en recientes escándalos como un millonario viaje a Japón, hacerse inversor de Realesco, S.A., un expendio de vinos naturales importados y nacionales; que Morena no haya transparentado su salario y tampoco los gasto


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Andy López Andrés Manuel López Beltrán Austeridad Claudia Sheinbaum Enrique Vázquez Navarro Mario Delgado Monreal Morena Ricardo Monreal Sheinbaum Pobreza Desigualdad Empleo Salarios

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Fernández Noroña rechaza reducción de pobreza con Fox, 'Sacó de la pobreza a sus hijos'


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408164

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx