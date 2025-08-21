Feria de Matamoros se realizará en el antiguo despepite pese a que ya no pertenece al municipio

Pese a que las instalaciones del antiguo despepite ya no es propiedad del municipio, ahí se llevará a cabo la Feria del Melón y la Sandía en Matamoros.

El denominado “Gobierno del Centenario” llevará a cabo dicha fiesta del 12 al 16 de septiembre, incluso hace unos días mediante las redes sociales dieron a conocer la convocatoria para la elección de la “reina del Centenario”.

En entrevista el alcalde Miguel Ángel Ramírez López, confirmó que el predio ya no pertenece al municipio, debido a que en la administración de Horacio Piña se entregó a un particular, a cambio del terreno donde se construyó el Hospital del IMSS- Bienestar, el cual se encuentra en la colonia Santa Cecilia, a pie de carretera libre a Saltillo.

Expuso que, la nave donde se instaló el Centro de Acopio de Melón, sigue en su poder, pero se fraccionó el resto del terreno a la persona que facilitó el predio para la obra del Hospital y aunque el municipio quedó con algunas parte, para el municipio ya no tenía ninguna utilidad, por lo que se decidió negociar con el nuevo propietario para que se quedará con la totalidad de la propiedad.

Incluso, expuso que ya fue desalojado, debido a que la propiedad era utilizada como parte del Centro de Gobierno y ahí se resguardaba el parque vehicular, se utilizaba como bodegas, entre otras cosas.

“El Centro de Acopio es de ellos, no corren ningún riesgo juridico. Desafortunadamente la parte que le correspondía al municipio no tenía ninguna utilidad, puesto que era por decirte algo, eran partes 10 metros por 20 de un lado, cinco por cinco de una esquina y así, pero no servían absolutamente de nada, incluso no le interesaron al particular, por que en la administración de Horacio Piña hizo el intercambio por el terreno donde se construyó el hospital”.

En noviembre del 2019, las autoridades dieron a conocer que, se propuso a las autoridades del IMSS el antiguo despepite, cuya superficie es de aproximadamente 4 hectáreas como una alternativa para la construcción del Hospital, incluso los funcionarios federales hicieron una visita para valorar la propiedad, pero en ese momento les dijeron que tendrían que presentar tres propuestas de terreno para la obra.