Coahuila Coahuila Saltillo Gobierno de Coahuila PODER JUDICIAL Monclova

Feria de la Maternidad

Feria de la Maternidad atrae a futuras mamás y reactiva la economía local

Feria de la Maternidad atrae a futuras mamás y reactiva la economía local

Feria de la Maternidad atrae a futuras mamás y reactiva la economía local

SERGIO RODRÍGUEZ

La primera edición de la Feria de la Maternidad organizada por el Hospital Sainte Marié en Monclova generó gran afluencia de madres y familias, además de reactivar la economía regional.

El director general del hospital informó que se ofrecieron tres paquetes de atención —Bronce, Plata y Oro— con precios de 14 mil, 18 mil y 21 mil pesos.

Detalló que cada plan incluye diferentes servicios médicos y hospitalarios para el parto, diseñados para evitar gastos adicionales y brindar a las familias atención integral y de calidad.

Explicó que la jornada inició a las 11:00 horas y concluirá a las 18:00 horas, con importante flujo de mamás interesadas en registrarse.

El directivo agregó que, incluso antes de terminar el evento, ya se tienen programados partos para el día siguiente, reflejando la respuesta positiva de las asistentes.


Señaló que además de los servicios médicos, el hospital ofrece promociones adicionales como cenas especiales para los padres y suites equipadas para la recuperación postparto.


Servicios médicos y asesorías especializadas para madres


Durante la feria, María Fernanda Aurín, licenciada en Nutrición y especialista en embarazo, explicó la importancia de prepararse con al menos tres meses de anticipación antes de concebir.


Subrayó que en casos de embarazo con obesidad o diabetes, se debe enfocar el cuidado en el presente, mediante ejercicio, dieta y control médico para prevenir complicaciones como la preeclampsia.


Cristel González Galavi, asesora de lactancia, desmintió el mito de que un susto pueda “cortar” la leche materna, asegurando que su producción depende de factores hormonales y emocionales.


Indicó que algunas emociones pueden retrasar la salida de la leche unos segundos, pero no afectan su producción ni calidad para el bebé.


Por su parte, Gisela Estefanía de Jesús Pérez, también asesora de lactancia, señaló que acompaña a las madres en todo el proceso de alimentación del bebé, brindando seguimiento hasta que se sientan seguras.


Comentó que las dudas más comunes incluyen si se puede comer de todo, cómo evitar la caída del cabello y si la leche pierde calidad después de seis meses.


Apoyo de comercios locales y beneficios económicos para padres


En el evento también participaron proveedores como Maribel Martínez Rodríguez, encargada de la mesa de regalos de Cimaco, quien ofreció descuentos y obsequios especiales a los nuevos padres.


Precisó que los clientes que registren su mesa de regalos recibirán un 10% de bonificación sobre las compras de los invitados y una carriola al alcanzar cierto monto.


El director del hospital destacó que la Feria de la Maternidad también sirvió para impulsar la economía local, al incluir a proveedores de Monclova y Frontera.


Aseguró que la iniciativa surgió para que las familias no tengan que trasladarse a otras ciudades, ya que el hospital cuenta con instalaciones y personal médico de primer nivel.


Concluyó que el éxito de esta primera edición confirma que siempre habrá demanda de servicios relacionados con nacimientos y que el próximo año se buscará ampliar la feria.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Feria de la Maternidad

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Feria de la Maternidad atrae a futuras mamás y reactiva la economía local


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405413

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx