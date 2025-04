Federación supervisa migración a nuevo Issste de Torreón

De cara a la inauguración del nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) del Issste de Torreón que se anunció para este mes de abril, autoridades federales acudieron este jueves al Hospital General “Dr. Francisco Galindo Chávez” para revisar los avances del proceso de migración de una clínica a otra y las condiciones laborales en las que se dará el mismo.

Hay que recordar, que son más de 300 trabajadores los que desde que se anunció la transición del segundo al tercer nivel de atención han solicitado en varias ocasiones que quede establecido el cambio de adscripción y que todos los movimientos queden por escrito, para respaldo laboral.

Sergio Parra, miembro de la Comisión de Vigilancia del Instituto, a nivel federal, dijo que analizarían caso por caso pues “no se puede hablar en general qué va a pasar”, además de que se revisarían algunos detalles de operatividad.

El funcionario federal, agregó que no sabe si en este mes de abril se inaugurará el HRAE, como lo anunció recientemente el director general del Issste, Martí Batres Guadarrama. “No lo sé, yo espero que sí”, dijo.

Según Parra, el Hospital General ubicado frente a la Alameda Zaragoza aún está brindando algunos servicios a la derechohabiencia que deberán migrar a la clínica de Especialidades, aunque indicó que para ello tampoco hay fecha. “Pero van a tener que pasar ya con sus insumos y con su presupuesto para allá, eso depende de muchas cosas que todavía hay que ajustar pero no debe ser mucho más allá del tiempo”, señaló.

Respecto a qué pasará con el antiguo edificio que ocupa el Hospital General, comentó que el tema deberá ser revisado por el área médica para ver qué utilidad se le puede dar a las instalaciones, además de que no pueden dar una respuesta a mediano plazo porque tiene que realizarse un estudio de factibilidad. “Necesidades hay muchas, lo sabemos, pero sí hay que elegir la mejor. En teoría tendría ya que estarse atendiendo todo en el nuevo, allá todo cabe para ser dado con buena calidad, este deberíamos ya de dejar de utilizarlo, seguramente todo estará trasladándose para allá”, respondió.

‘SE BUSCA UNA MIGRACIÓN PACÍFICA’

Por su parte, la directora del HRAE, Margarita Martínez Moreno, dijo que este día se busca aclarar dudas con el personal de salud del Hospital General y realizar una migración pacífica sin violentar sus derechos laborales. “Y con la intención de que pues si ya tenemos la unidad equipada y aquí tenemos muchas deficiencias pues la idea es ya irnos a seguir brindando la atención a la derechohabiencia, y cuidar esta parte de no perjudicar y no dañar y eso es a lo que venimos”, expuso. Comentó que para la migración, están pendientes 350 plazas activas entre médicos, personal de enfermería y de otras categorías. Según declaró, el HRAE tiene su propio presupuesto (dijo que no tenía el monto) y que el pasado 21 de abril, recibieron algunos camiones con insumos y medicamentos de Laboratorios de Biológicos y Reactivos (Birmex).

Sobre el uso que le darán al edificio del Hospital General, comentó que una vez que se encuentre desocupado se hará un dictamen estructural y que Nivel Central determinará si se queda como una Clínica Hospital o una Clínica de Medicina Familiar.

¿QUÉ SE DIJO EN LA REUNIÓN?

La reunión se realizó minutos después de las 13:30 horas de este día en el primer piso de la consulta de especialidad y acudieron así como Sergio Parra, miembro de la Comisión de Vigilancia del Instituto, a nivel federal; Margarita Martínez Moreno, directora del HRAE y demás representantes de áreas administrativas. Lo que se pudo conocer, es que en la reunión, se le dijo al personal de salud que el día de ayer, la Comisión Nacional Mixta de Planeación de Recursos Humanos del Issste les compartió un número de acuerdo y que los movimientos de un hospital a otro aplicarán a partir del próximo jueves primero de mayo. Por lo tanto, este lunes 28 de abril, comenzarían a citar al personal para las firmas de los movimientos, asegurando que el cambio de adscripción será como Hospital Regional.

En la reunión se abordaron otras temáticas como movimientos escalafonarios, incompatibilidades de horarios, cartas notariadas por concepto del CFM1 (Certificado Médico de Primera Atención), un documento requerido por el Issste para tramitar la atención por riesgos de trabajo y el Programa voluntario de ampliación de jornada laboral de seis o seis horas y media a 8 horas, entre otros. Sin embargo, hasta ahora se desconoce cuál fue la conclusión de la misma y si la base trabajadora aceptó las propuestas planteadas por el Instituto.