Fecha límite para aplicar Censo Salud Casa por Casa será el 31 de julio

El próximo 31 de julio de este 2025 cierra la plataforma para el registro del Censo Salud Casa por Casa y es la fecha límite para la aplicación de dicho cuestionario, según dio a conocer personal de la Secretaría de Bienestar en la región norte de Coahuila.

Actualmente los servidores de la nación continúan realizando trabajo en territorio, pero se mantienen módulos para que los beneficiarios de los programas de 65 y Más, así como personas con discapacidad, acudan a responder dicho censo.

Rocío Domínguez Vital, subdelegada de programas en la región norte de Coahuila de la Secretaría del Bienestar, señaló que son varios los módulos que se tienen instalados en Piedras Negras y estos operarán en un horario de las 09:00 a las 15:00 horas.

Uno de los módulos se encuentra en el Centro Comunitario "Los Pinos", así como en el centro comunitario de la colonia Presidentes, uno más en el centro comunitario San Anselmo.

"Para que aquellas personas que no se han censado o que ya pasamos a su casa y no los encontramos por cierta circunstancia puedan acudir. Es importante que acudan a registrarse, en caso de que no acuda el derechohabiente, pues se va a cerrar la plataforma", indicó la servidora de la nación.