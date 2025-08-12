Espectáculos KPOP Cazzu Otro Rollo Georgina Rodríguez Columnas

Fans laguneras de BTS disfrutan del RunSeokjin Ep Tour

FÁTIMA MARTÍNEZ

El pasado sábado 9 de agosto, Jin de BTS ofreció el penúltimo concierto de su gira “RunSeokjin Ep Tour” en la ciudad de Ámsterdam, Países Bajos.

El espectáculo fue transmitido en vivo en cines de todo el mundo, lo que permitió que las ARMY laguneras se reunieran para disfrutar juntas de este emotivo evento.

No se perdió la tradición de repartir “freebies” -que son pequeños obsequios o regalos que se entregan de manera gratuita, generalmente durante conciertos o eventos especiales de fan en fan- donde destacaron las gomitas en forma de tiburón inspirados en la canción “Super Tuna” de Jin.

¿Qué son los freebies? Conoce de esta 'tradición' dentro del kpop

Comienza el espectáculo


En punto de las 12:00 pm, comenzó la transmisión en cines mexicanos, incluyendo algunos en la ciudad de Torreón, las ARMYs acudieron con conjuntos inspirados y en otros integrantes de la banda surcoreana.


El cantante inició con la canción “Running Wild” el sencillo principal de su primer álbum, el repertorio incluyó canciones de sus dos álbumes como solista “Happy” y “Echo”.




También se encontraron canciones de BTS como “Spring Day” y “Mikrokosmos” que son muy especiales como su fandom. Jin se mostró muy emocionado y conmovido por la reacción del público que terminó en lágrimas y se arrodillo en el Ziggo Dome en forma de agradecimiento.


               
               


               

               
               

               
               
               
