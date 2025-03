¿Qué son los freebies? Conoce de esta 'tradición' dentro del kpop

Los conciertos de J-hope en la Ciudad de México están cada vez más cerca y te platicaremos de una tradición muy simbólica que tienen los fans del kpop en este tipo de eventos

Algunas recordaran los intercambios de friendship bracelets durante los conciertos de Taylor Swift, todo surgió gracias a la canción You're on your own, kid de la cantante estadounidense, sin embargo, en el mundo del kpop existe algo similar que tiene muchos años poniendo en práctica: los freebies.

¿Qué son los freebies?

Los "freebies" en el contexto del K-pop son pequeños obsequios o regalos que se entregan de manera gratuita, generalmente durante conciertos o eventos especiales de fan en fan. Estos regalos están destinados a fomentar la conexión entre los artistas y sus fans, además de incentivar la compra de productos oficiales, como álbumes, mercancías o entradas para eventos.

Dentro del mundo del K-pop, los freebies se han convertido en una especie de tradición que no solo es común, sino también muy esperada por los seguidores. Pueden ser desde fotografías de los miembros del grupo, stickers, postales, pines, hasta artículos más personalizados, como llaveros o cards coleccionables.

En algunas redes sociales como X (antes conocida como Twitter), las army mexicanas han estado compartiendo que se encuentran realizando sus freebies, y las ideas han sido muy creativas.

Arriba se muestra un ejemplo, la usuaria de la plataforma creó una "army bomb" -que es el nombre de la lightstick de BTS- con material de bisutería, sin duda será un recuerdo muy especial para las fans de BTS que puedan asistir a una de los dos conciertos.

Este otro ejemplo muestra a alguien que llevará sticker personalizados y algunos botones para regalar a sus compañeras fanáticas y crear un momento bonita durante el concierto.