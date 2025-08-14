Fans de BTS disfrutan transmisión

Hace unos días, las fans de BTS en Torreón vivieron una experiencia única al reunirse en Cinépolis para ver la transmisión en vivo del penúltimo concierto de Jin, desde Ámsterdam.

Con outfits inspirados en sus ídolos y pequeños regalos temáticos, conocidas como "freebies", las ARMYs disfrutaron con emoción canciones como "Running Wild", "Happy" y éxitos de BTS como "Spring Day".

Jin se mostró profundamente conmovido durante el show y, en un gesto lleno de gratitud, se arrodilló en el escenario del Ziggo Dome, provocando lágrimas y ovaciones entre sus seguidoras laguneras, que compartieron juntas esta inolvidable celebración.