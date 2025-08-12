Fan sorprende a Belinda con emotivo regalo en concierto | VIDEO

La cantante Belinda se llevó una grata sorpresa en su último concierto en la ciudad de San Luis Potosí, pues uno de sus fans le entregó un emotivo regalo que casi le saca lágrimas a la cantante en pleno escenario: una bolsa de mano inspirada en su querida mascota Gizmo.

Durante el concierto que formó parte de la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2025, la cantante llenó de emociones la noche del lunes a sus fans; tal como ocurrió con una joven en silla de ruedas, pues Belinda bajó del escenario para cantarle de cercas.

Pero, hubo un momento que por poco hizo llorar a la cantante en pleno escenario, pues un fan de hueso colorado le obsequió una bolsa de mano personalizada e inspirada en su fallecida mascota, Gizmo. Un presente que él mismo hizo por el cumpleaños adelantado de la cantante.

Videos compartidos en redes sociales muestran el momento en que Belinda se acerca al público y recibe el regalo.

"Muchas gracias... Ay, no quiero pensar porque voy a llorar", dijo Belinda mientras agradecía y besaba la bolsa con el rostro de su querido Gizmo.

Un trabajo artesanal lleno de pasión y compromiso

Iram García López, un joven potosino que se describe asimismo como 'fan de hueso colorado', ya que ha seguido a Belinda desde que comenzó su carrera musical y actoral, se dio a la tarea de crear con sus propias manos un regalo que resultara significativo y especial para la cantante.

En entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón, Iram, quien en redes es conocido como 'Daiki', nos compartió no solo la pasión que siente por Belinda, sino parte del trabajo artesanal que hace al fabricar bolsos personalizados.

'Daiki atelier' es el nombre del proyecto que Iram emprendió desde hace tres años, pues decidido dejar su trabajo de aquel entonces y dar 'ese salto' para comenzar con la fabricación de sus propias creaciones: bolsos personalizados.

Desde personajes de anime hasta detalles significativos, es que el trabajo de 'Daiki' ha ganado bastante fama en redes sociales, aumentando sus seguidores y clientes que buscan hacerse con una bolsa personalizada del joven potosino.

"En julio de este año cumplí 3 años con mi proyecto de 'Daiki atelier', me decidí a emprender mi propio negocio al ya no estar del todo a gusto con mi entonces empleo (trabajaba de visual merchandiser en una tienda departamental), llegó un momento en el que o estaba al cien en mi trabajo o al cien en mi proyecto, entonces me decidí a dar ese salto de fe", contó Iram.

'Daiki' también nos contó que desde siempre ha sido muy fan de Belinda y que, apenas supo que daría un concierto en su ciudad, se puso manos a la obra para hacerle un regalo, algo 'fuera de lo común'.

" Sigo a Beli desde el inicio de su carrera, soy un fan de hueso colorado y cuando supe que estaría en mi ciudad no lo pensé mucho, debía de al menos tratar de darle un presente, algo un poco fuera de lo común".

Para el bolso, Iram buscó algo que fuera bastante significativo para la cantante, algo que la conmoviera, encontrando la respuesta en Gizmo, la mascota Chihuahua de Belinda, la cual lamentablemente falleció hace unos años.

"Aunque la fabricación del bolso no me tomó mucho tiempo, estuve planeando más de una semana que diseño debería de tener el bolso que le quería regalar, pensaba mucho en 'Indómita' su nuevo álbum, pero quería llegar más allá, algo que de verdad la conmoviera, y creo que cumplí el cometido ".

Además, 'Daiki' nos dijo que jamás olvidará el momento en que vio a Belinda tomar la bolsa entre sus manos, pues fue bastante emotivo y especial.

"Ese momento jamás se me va a olvidar, no escuchaba los gritos, solo su voz, no veía a nadie más en ese momento más que a ella, jamás olvidaré su agradecimiento y su expresión de nostalgia al ver la cara de Gizmo ".

Una odisea que tuvo su recompensa

Para lograr su misión, desde muy temprano Iram necesitó formarse a las afueras del Teatro del Pueblo de la FENAPO, para ser de los primeros en ingresar al recinto.

Luego de cinco horas de espera, las puertas del lugar fueron abiertas y con ello, llegó la gran oportunidad de Iram.

"Desde que supe que Beli estaría en mi ciudad me mentalicé que ese día sería exclusivamente para ir a verla, llegué a las instalaciones pasadas las 6:30 de la mañana, aunque había casas de campaña esperando entrar al concierto, me formé para poder ingresar al recinto, 5 horas de pié para que abrieran la primera puerta y poder formarme fuera teatro".

Durante ese tiempo, el joven potosino hizo nuevos amigos y conoció a personas muy amables, quienes igual que él buscaban compartir su pasión por Belinda.

"Es ese transcurso, hice nuevos amigos, fans de Beli también, la gente muy amable, me ofrecía comida y agua. Más tarde, cuando estaba a punto de abrir el teatro fue ahí donde corrí como nunca antes, todo para tener un buen lugar para que Belinda al menos viera mi cartel y poder tener la oportunidad de entregarle la bolsa"