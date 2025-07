Belinda se viraliza por no quitarse sus botas Diesel: ¿cuánto cuestan y por qué todos hablan de ellas?

Belinda lo volvió a hacer. No por lanzar una nueva canción, sino por dejar claro que repetir outfit no solo no es pecado, sino también puede volverse una poderosa declaración de estilo. La cantante se ha viralizado en redes sociales —especialmente en TikTok— por lucir una y otra vez las mismas botas altas Diesel modelo D-Venus HBT, tanto en videos personales como en su más reciente presentación en Veracruz.

Durante el show, Belinda combinó las icónicas botas con un look completamente negro: top de manga larga, falda corta y medias del mismo tono. Un atuendo que realzó aún más el protagonismo del calzado, de tacón alto y con un diseño elegante y urbano que se ha convertido en uno de los más comentados de la marca italiana.

El detalle que más llamó la atención fue el hecho de que Belinda no ha dejado de usar este par en diversas ocasiones, sin preocuparse por repetirlas frente a las cámaras. Esto desató una ola de videos virales en TikTok, donde usuarios aplauden su seguridad y autenticidad. Uno de los clips más populares ironiza: "Belinda repitiendo sus botas las veces que quiere y tú sacando ropa y zapatos a cuotas por el qué dirán si repites outfits".

¿Cuánto cuestan las botas de Belinda?

El modelo exacto que usa la cantante es el D-Venus HBT de Diesel, disponible en colores negro y marrón. Están elaboradas en cuero tratado, tienen un tacón tipo aguja de 9.5 cm, punta afilada y una gran placa metálica con la “D” de Diesel en el costado.

Su precio ronda los $995 dólares estadounidenses, es decir, cerca de $17,000 pesos mexicanos, dependiendo del sitio y la temporada.

Están disponibles en la tienda oficial de Diesel y en plataformas como SSENSE y Farfetch, aunque suelen agotarse rápido desde que varias celebridades —como Dua Lipa o Julia Fox— también han apostado por este estilo de bota.

Más que moda: autenticidad

El fenómeno ha sido interpretado por fans como una declaración de autenticidad: Belinda se muestra cómoda, segura y libre de prejuicios en un medio donde repetir ropa muchas veces se mira con lupa. Y en el fondo, su mensaje parece claro: si algo te gusta, úsalo las veces que quieras.