Familiares de joven fallecido en caso Nuevo Mieleras se oponen a disculpa pública del alcalde

La madre de Rolando Medina Puentes, quien perdiera la vida tras recibir un disparo en medio del desalojo efectuado el 7 de junio en el ejido Nuevo Mieleras, rechaza que se lleve a cabo una disculpa pública por parte del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, como se pide en la recomendación que se emitiera en contra de agentes del Grupo de Reacción Torreón (GRT) dependientes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) por parte de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

En la recomendación 07/2025 de la CDHEC emitida el 28 de abril, en su primer aparado señala: “En relación a la garantía de satisfacción se deberá realizar una disculpa pública de parte del Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza (R. Ayuntamiento de Torreón) y del Director de Seguridad Pública Municipal de Torreón (DSPM Torreón), por tratarse de actos que transgredieron los derechos humanos de la víctima Ag1 (agraviados), la cual deberá incluir el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades, misma que tendrá como finalidad restablecer la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima, según lo señala el artículo 73 de la Ley General de Víctimas”.

Sin embargo, a fin de no ser revictimizados, Virginia, madre de Rolando se negó a una nueva exposición como parte de su recuperación y de la superación que se tiene en familia.

Así lo manifestó en un oficio con fecha del 22 de mayo, el cual hizo entrega tanto a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) como al propio Ayuntamiento de Torreón, a través de su representante legal y asesor jurídico, Zuriel Rosas.

“Dejar claro que la madre y la familia no quieren ser revictimizadas, que la madre no quieren ser expuestas públicamente; que la madre y la familia, ya hizo de conocimiento a la Comisión y al Ayuntamiento, también la negativa que se realice una exposición pública y la familia y la madre, se oponen que tenga lugar cualquier disculpa pública, que se reserve esa parte, que sea muy discreto el tema”, detalló el representante legal.

En el documento con fecha del 22 de mayo, se indica también: que las víctimas indirectas, la madre de Rolando no fueron llamadas, informadas, ni participadas del procedimiento de queja ni de la investigación realizada por la CDHEC, que diera lugar a dicha recomendación, por ende, “los puntos recomendatorios no reparan integralmente las necesidades de dichas victimas indirectas”.

Y es que si bien, se indicó por parte de la CDHEC que se realizó una visita al lugar sin tener contacto con la madre de la víctima, de acuerdo con el asesor, no se dejó ni una notificación o medio para tener contacto con la comisión.

Por otra parte, Zuriel Rosas, comentó que ha solicitado información directa a la Comisión sin tener respuesta hasta el momento. “A mí nunca me han contactado siendo que ya estoy acreditado como asesor jurídico y les pedí copias de la recomendación y me dijeron que no podían porque todo estaba en Saltillo y que no tenían las cosas”, compartió.

Por estas y otras omisiones, dio a conocer que se acudiría ante otra instancia en busca de una verdadera protección hacia los familiares de Rolando Medina Puentes.

“Acudiremos a las instancias correspondientes para solicitar una protección real y garantizar los derechos de la víctima, de la mamá de Rolando”, recalcó el abogado.