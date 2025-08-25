Familia exige justicia tras brutal agresión contra José Benjamín Zúñiga Herrera

La señora Rosa Patricia Herrera Juárez exigió justicia por la agresión que mantiene en estado crítico a su hijo, José Benjamín Zúñiga Herrera, golpeado brutalmente con un bate de béisbol.

De acuerdo con su testimonio, el responsable es Sergio Calvillo Ávila, quien llegó la madrugada del domingo 17 de agosto y atacó al joven por un supuesto robo de unas cervezas.

El lesionado, de 42 años de edad, cayó inconsciente tras recibir fuertes golpes en la cabeza. La familia asegura que el ataque ocurrió en la vía pública, frente a testigos.

Tras el ataque, Zúñiga Herrera fue trasladado de urgencia al Hospital del IMSS de Monclova, que lo derivó al de Especialidades número 21 de Monterrey, donde los médicos advierten pocas esperanzas de vida por daño cerebral.

“Le quitaron un pedazo de cráneo. Ya no lo aseguran, ya no es lo mismo. Queremos que detengan al que lo golpeó”, expresó Herrera Juárez.

Denuncian amenazas contra la familia

Una sobrina de la víctima, Debani Nahomi, señaló que, además de la agresión a José Benjamín Zúñiga Herrera, su esposo ha recibido amenazas por insistir en pedir justicia.

“Le dicen que lo van a golpear igual que a mi hijo. Nosotros queremos que las autoridades hagan su trabajo y no dejarlo impune”, denunció.

La familia acusa que la policía no ha actuado para detener a Sergio Calvillo Ávila, y que la carga de búsqueda ha quedado en manos de ellos.

Herrera Juárez declaró que ha intentado exponer el caso en audiencias públicas para informar al delegado regional sobre la omisión de las corporaciones locales.

Además, aseguró que las autoridades únicamente actúan cuando se paga, lo que incrementa la sensación de desprotección entre las familias afectadas por delitos violentos en la región.

Exigen detención inmediata del agresor

Rosa Patricia Herrera anunció que insistirá en que se emita una orden de aprehensión contra Sergio Calvillo Ávila y se castigue el intento de homicidio.

“Queremos hablar con el delegado porque la policía no hace nada. Pedimos justicia y que no dejen este caso en el olvido”, afirmó.

La familia continuará denunciando públicamente, con el objetivo de que el ataque contra José Benjamín Zúñiga Herrera no quede impune y se garantice seguridad para los suyos.