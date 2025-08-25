Coahuila AHMSA Seguridad Pública Monclova Congreso de Coahuila Coahuila

agresiones

Familia exige justicia tras brutal agresión contra José Benjamín Zúñiga Herrera

Familia exige justicia tras brutal agresión contra José Benjamín Zúñiga Herrera

Familia exige justicia tras brutal agresión contra José Benjamín Zúñiga Herrera

SERGIO RODRÍGUEZ

La señora Rosa Patricia Herrera Juárez exigió justicia por la agresión que mantiene en estado crítico a su hijo, José Benjamín Zúñiga Herrera, golpeado brutalmente con un bate de béisbol.

De acuerdo con su testimonio, el responsable es Sergio Calvillo Ávila, quien llegó la madrugada del domingo 17 de agosto y atacó al joven por un supuesto robo de unas cervezas.

El lesionado, de 42 años de edad, cayó inconsciente tras recibir fuertes golpes en la cabeza. La familia asegura que el ataque ocurrió en la vía pública, frente a testigos.

Tras el ataque, Zúñiga Herrera fue trasladado de urgencia al Hospital del IMSS de Monclova, que lo derivó al de Especialidades número 21 de Monterrey, donde los médicos advierten pocas esperanzas de vida por daño cerebral.

“Le quitaron un pedazo de cráneo. Ya no lo aseguran, ya no es lo mismo. Queremos que detengan al que lo golpeó”, expresó Herrera Juárez.


Denuncian amenazas contra la familia


Una sobrina de la víctima, Debani Nahomi, señaló que, además de la agresión a José Benjamín Zúñiga Herrera, su esposo ha recibido amenazas por insistir en pedir justicia.


“Le dicen que lo van a golpear igual que a mi hijo. Nosotros queremos que las autoridades hagan su trabajo y no dejarlo impune”, denunció.


La familia acusa que la policía no ha actuado para detener a Sergio Calvillo Ávila, y que la carga de búsqueda ha quedado en manos de ellos.


Herrera Juárez declaró que ha intentado exponer el caso en audiencias públicas para informar al delegado regional sobre la omisión de las corporaciones locales.


Además, aseguró que las autoridades únicamente actúan cuando se paga, lo que incrementa la sensación de desprotección entre las familias afectadas por delitos violentos en la región.


Exigen detención inmediata del agresor


Rosa Patricia Herrera anunció que insistirá en que se emita una orden de aprehensión contra Sergio Calvillo Ávila y se castigue el intento de homicidio.


“Queremos hablar con el delegado porque la policía no hace nada. Pedimos justicia y que no dejen este caso en el olvido”, afirmó.


La familia continuará denunciando públicamente, con el objetivo de que el ataque contra José Benjamín Zúñiga Herrera no quede impune y se garantice seguridad para los suyos.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: agresiones

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Familia exige justicia tras brutal agresión contra José Benjamín Zúñiga Herrera


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409128

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx