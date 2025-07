Faltó planeación para guiar la circulación por obras en la vías del tren en Madero, dicen comerciantes

Faltó una mejor planeación para guiar la circulación vehicular a fin de que no afecte en la actividad comercial, por las obras que se realizan en las vías del ferrocarril, en el cruce de la calle Zaragoza, en Francisco I. Madero, manifestaron propietarios de negocios que se dicen afectados.

Dijeron que las obras, iniciaron hace alrededor de dos semanas y reconocieron que son necesarias, ante los constantes accidentes que se registran entre los vehículos y el ferrocarril, en donde desafortunadamente ha cobrado la vida de personas, pero consideraron que las autoridades municipales debieron habilitar un par de cuadras en sentido contrario para evitar que los automovilistas no tengan que rodear tanto, incluso ese problema fue muy evidente la tarde de martes, con el cierre del paso a desnivel por la lluvia que se registró.

Y es que dijeron que las vías del ferrocarril “parten” la ciudad y son muy pocas arterias principales para dirigirse hacia el área comercial o para salir de la ciudad, ya que calle Madero que es la única que accesa, la Zaragoza es la que sale, está el bulevar Emilio Carranza, el cual es de doble sentido y el paso a desnivel para dirigirse hacía el otro extremo de la ciudad.

Mencionaron que otra situación que se presentó es que, cuando empezó la obra habían acordonado dos cuadras antes de donde está la vía, pues les mencionaron que así lo establecía el protocolo de seguridad de la empresa Ferromex, aunque se tiene conocimiento que un contratista el que está a cargo de los trabajos, incluso dijeron que al observar que sigue pasando el ferrocarril aunque a muy baja velocidad, optaron por solicitar que recortara el perímetro de seguridad a una cuadra, debido a que los locales que están en esas cuadras registraron una drástica caída en sus ventas, lo cual si les resolvieron.

La sugerencia que hicieron es que permitan a los conductores avanzar en sentido contrario por la privada Ferrocarril y tomar un carril a contrasentido de la calle Madero, para avanzar hacía la avenida Ferrocarril y salir frente a donde está la escuela de enfermería y finalmente reincorporarse hacía el bulevar Madero, evidentemente guiados por agentes de vialidad y solamente estarían utilizando dos cuadras en sentido contrario y así evitan que los conductores rodeen tanto y que ellos puedan tener más clientela.

“Los primeros días estábamos bien solos, por que como cerraron desde la esquina de la frutería, pues eran dos cuadras y pos la gente no podía acercarse hasta acá, pero les dijimos que si los trabajadores no necesitaban tanto espacio, pues que acordonaran nomas a un pedazo y la verdad si nos hicieron caso, pero pues seguimos con bajas ventas por que la gente no prefiere no venir hasta acá, porque para regresar tiene que rodear mucho. Llevan dos semanas y nos dijeron que las obras iban a tardar 18 días y así como se ve yo creo que si acaso acaban en unas dos semanas más y pues sin nos están afectando”.

Dijeron que, primero se retiraron los durmientes y luego las placas de concreto y metal para colocar nuevas, además de que les dijeron se contempla la colocación de plumas, pues aunque el municipio puso “topes” de concreto para que al momento de que pasa el tren los automovilistas mantengan una distancia razonable y con ello evitar que el convoy se “lleve los calles” o no falta quien trate de ganarle el paso, pero no ha sido suficiente y se siguen presentado accidentes graves, por lo que la obra es necesaria, pero insistieron que en Tránsito y Vialidad se debió hacer una mejor planeación.