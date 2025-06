Fallece Sly Stone, pionero e ícono del funk

Sly Stone, el músico revolucionario y dinámico showman cuyo grupo Sly and the Family Stone transformó la música popular en los años 60 y 70 y más allá con éxitos como Everyday People, Stand! y Family Affair, ha fallecido. Tenía 82 años.

Stone, nacido como Sylvester Stewart, había estado en mala salud en los últimos años. Su publicista Carleen Donovan informó el lunes que Stone murió rodeado de su familia tras luchar contra la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otros padecimientos.

Formado en 1966-67, Sly and the Family Stone fue el primer grupo importante en incluir hombres y mujeres negros y blancos, y encarnó una época en la que todo parecía posible: disturbios y asesinatos, comunas y encuentros amorosos. Los cantantes chillaban, cantaban, entonaban y gritaban. La música era una explosión de frenéticos metales, guitarras de disparo rápido y ritmos de locomotora, un crisol de jazz, rock psicodélico, doo-wop, soul y los primeros ritmos del funk.

El tiempo de Sly en la cima fue breve, aproximadamente de 1968 a 1971, pero profundo. Ninguna banda capturó mejor la euforia de la era Woodstock ni abordó con más valentía el colapso que siguió. Desde las primeras canciones tan estimulantes como sus títulos -I Want To Take You Higher, Stand!- hasta Family Affair y Runnin' Away, Sly and the Family Stone habló por una generación, le gustara o no lo que tenían que decir.

Durante un tiempo, innumerables artistas querían lucir y sonar como Sly and the Family Stone. El éxito revelación de los Jackson Five, I Want You Back y I Can't Get Next to You de los Temptations fueron algunas de las muchas canciones de finales de los años 60 que imitaron los arreglos vocales e instrumentales de Sly.

La influencia de Sly ha perdurado durante décadas. El principal artista de funk de los años 70, creador de Parliament-Funkadelic, George Clinton, fue un discípulo de Stone. Prince, Rick James y los Black-Eyed Peas estuvieron entre los muchos artistas de los años 80 y posteriores influenciados por Sly, y un sinnúmero de artistas de rap y hip-hop han sampleado sus riffs, desde los Beastie Boys hasta Dr. Dre y Snoop Dogg. Un disco tributo de 2005 incluyó a Maroon cinco, John Legend y The Roots.