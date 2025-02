Fallece Dante Abramo, padre del diputado federal Jericó Abramo Masso

La mañana de este domingo, falleció Don Dante Abramo Reyes, padre del diputado federal Jericó Abramo Masso.

Fue en su domicilio, en el municipio de Saltillo, donde se registró el deceso de Abramo Masso a los 79 años de edad, por causas naturales.

Según se dio a conocer, será este lunes a las 10:00 horas cuando se lleve a cabo la velación de sus cenizas en Oratorio de las Capillas Renacimiento en la capital del estado. En el mismo, se oficiara una misa a las 16:00 horas.

A través de sus redes sociales el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, expresó sus condolencias a familiares:

Por su parte, el PRI Coahuila se pronunció al respecto:

De la misma forma, las y los diputados de la LXIII Legislatura externaron sus condolencias a las familias Abramo Masso y Abramo Gutiérrez por el sensible fallecimiento de Don Dante Abramo.

El gobernador, Manolo Jiménez Salinas, también lamentó el deceso:

Asimismo, Jericó Abramo Masso, a través de sus redes sociales, se despidió de su padre con un emotivo mensaje:

“El día de hoy se me fue al cielo uno de los seres que más he amado en mi vida se me fue mi Padre Dante Abramo Reyes a quien ame con toda el alma y todo mi corazón; agradezco a Dios por el gran padre que me dio y agradezco también todas las inmensas muestras de amor y cariño que mi familia y yo hemos recibido de tantas personas, amigas, amigos y familiares después de tan triste noticia.

El me enseñó el valor del trabajo honesto, a tener valor, a enfrentar los retos que la vida te presenta y a ser buena persona.

Agradezco a Dios nuestro señor que me permitió convivir con el toda mi vida y aprender lo mejor de el en cada caminata, cada charla, cada consejo, cada regaño que me dio y que me formo, en cada comida, cada momento triste y cada momento feliz. Nunca me soltó de la mano cuando lo necesite pues para mi fue el mejor Papá del mundo y me siento bendecido por haberlo tenido por eso y por todo.

Te quiero mucho papá, te voy a extrañar, nunca te olvidaré y siempre te llevaré en mi corazón. Dejas un gran ejemplo en la familia que formaste al lado de mi madre.

Se que desde el cielo nos seguirás cuidando y protegiendo. Gracias por todo, gracias por tanto, gracias por haber sido mi Padre”.