Fallan plantas potabilizadoras de SIMAS Piedras Negas deja sin agua 14 colonias

RENÉ ARELLANO

Habitantes de 14 colonias de la ciudad se vieron afectados por la falta de agua o baja presión, luego de que se reportara una falla en las plantas potabilizadoras del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras; por lo que estiman que pueda resolverse dicha problema alrededor de las cinco de la tarde.

Conforme a lo dado a conocer a través de un comunicado emitido por el organismo operador del agua de esta ciudad fronteriza, se refiere que debido a esta falla se tienen fuera el equipo de bombeo del sistema y se tiene un tiempo estimado de ocho horas para poder resolverlo.

Las colonias que se ven afectadas directamente con esta situación, al menos lo que se refiere en el mencionado documento son: El Lago, Doña Pura, Cumbres, parte del residencial Tecnológico, CAP, San Ramón, Aeropuerto, San Joaquín, Nogalar, Ejido Villa de Fuente, Loma Verde 1 y 2, La Rioja y Lomas del Valle.

Conforme al comunicado difundido a través de las redes sociales de Facebook del SIMAS de Piedras Negras, dicha instancia pide la comprensión y hacer un uso racional del agua, mientras se restablece el servicio, además de recomendar a los ciudadanos preservar su almacenamiento.

La citada dependencia estableció que el tiempo estimado para resolver el problema sería de ocho horas, emitiendo el comunicado a las 09:00 horas, por lo que sería alrededor de las tres de las cinco de la tarde; aunque no se detalla si para esta hora ya se contará con el suministro del agua en los domicilios.


               
               


               

               
               

               
               
               
