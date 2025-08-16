Facilitan medicamento gratuito en DIF San Pedro

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) mantiene en operación su farmacia, donde se entregan medicamentos gratuitos a personas en situación vulnerable.

La directora de la dependencia, Rocío Alejandra Sifuentes Wong dijo que, el programa busca aliviar la carga económica de las familias sampetrinas, facilitando el acceso a tratamientos médicos básicos y esenciales.

Agregó que, actualmente, la farmacia DIF cuenta con diversos medicamentos disponibles para atención inmediata; las personas interesadas sólo deben acudir a las instalaciones, donde serán atendidas de manera respetuosa y sin ningún costo.

"La salud no espera, por eso cada día estamos aquí para apoyar a quienes más lo necesitan. Seguimos reforzando esta labor con todo el corazón".

Exhortó a la población a informarse sobre los apoyos disponibles y aprovechar este servicio, que representa un ahorro para la economía familiar y una esperanza para quienes atraviesan momentos difíciles.