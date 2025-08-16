Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

San Pedro

Facilitan medicamento gratuito en DIF San Pedro

Facilitan medicamento gratuito en DIF San Pedro

Facilitan medicamento gratuito en DIF San Pedro

MARY VAZQUEZ

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) mantiene en operación su farmacia, donde se entregan medicamentos gratuitos a personas en situación vulnerable.

La directora de la dependencia, Rocío Alejandra Sifuentes Wong dijo que, el programa busca aliviar la carga económica de las familias sampetrinas, facilitando el acceso a tratamientos médicos básicos y esenciales.

Agregó que, actualmente, la farmacia DIF cuenta con diversos medicamentos disponibles para atención inmediata; las personas interesadas sólo deben acudir a las instalaciones, donde serán atendidas de manera respetuosa y sin ningún costo.

"La salud no espera, por eso cada día estamos aquí para apoyar a quienes más lo necesitan. Seguimos reforzando esta labor con todo el corazón".



Exhortó a la población a informarse sobre los apoyos disponibles y aprovechar este servicio, que representa un ahorro para la economía familiar y una esperanza para quienes atraviesan momentos difíciles.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Regionales

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: San Pedro DIF

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Regionales
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Facilitan medicamento gratuito en DIF San Pedro


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406979

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx