Extranjero agrede a trabajadora de restaurante en Yucatán porque 'le molestaba la música'

Las redes sociales se han visto indignadas ante un hecho violento contra la trabajadora de una cafetería en Mérida, Yucatán, por parte de un activista extranjero.

El caso de agresión trascendió durante la mañana del martes en un restaurante ubicado en en la calle 64 por 73 en el centro de Mérida.

Según un video que captó los hechos, el sujeto de origen catalán, con iniciales J. S. M., agredió y amenazó de muerte a la empleada del restaurante "Café Lavé", porque le molestaba el volumen de la música que tenían en el lugar.

El video captado por cámaras de seguridad exhibe al sujeto arremetiendo en el negocio, amenazando a la empleada de nombre Ruth Medina.

La víctima de la agresión contó lo ocurrido a través de redes sociales, denunciando los hechos y aclarando que el sujeto, que dice ser activista y escritor, no era un cliente, sino un huésped de un departamento Airbnb que se encuentra por la zona.

Tal como se observa en el video, el sujeto no sólo agredió verbalmente a la mujer, sino que comenzó a arrojar y romper cosas.

"Me reclamó con insultos diciéndome que eso no era bajarle el volumen y se empezó a exaltar, yo trataba de disculparme y de calmar la situación, pero no sirvió de nada ya que siguió exaltándose y fue ahí que comenzó a amenazar, que iba incendiar la cafetería y que si no dejábamos de poner música, iba a regresar con un cuchillo para romper todo en la galería".