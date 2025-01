Extrabajadores de AHMSA rechazan venta de materiales no prioritarios

Ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) expresaron su rechazo a la venta de materiales no prioritarios de la empresa para cubrir gastos del proceso de avalúo y venta. Julián Torres Ávalos, representante de los ex obreros, señaló que esta medida, mencionada por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, es un tema delicado que requiere análisis.

Durante la presentación del síndico ante los ex trabajadores, Aguilera informó que asumió la posesión de AHMSA y comenzará un inventario de los activos de la empresa. Según explicó, este inventario permitirá valorar la compañía en un plazo de dos o tres meses.

Transparencia y preocupaciones

Aguilera les indicó que obtendrá recursos mediante la venta de materiales no esenciales para la producción, con el fin de financiar su equipo de trabajo. Sin embargo, Torres Ávalos advirtió que los ex trabajadores no aceptarán la venta de equipos valiosos, de de chorreaduras. También mencionó el antecedente de saqueos y ventas no autorizadas durante el concurso mercantil.

Los obreros solicitaron una reunión privada con el síndico para discutir estos temas con mayor profundidad, pero aún no han recibido una fecha. Aguilera se comprometió a actuar con transparencia y honestidad en todas las acciones relacionadas con AHMSA.

Pago a trabajadores y futuro de AHMSA

En la reunión, los ex trabajadores insistieron en que se les pague conforme a su contrato colectivo. Aguilera respondió que los pagos dependerán del monto que se recaude por la venta de la empresa. Sin embargo, aún existe incertidumbre sobre si AHMSA será vendida completamente o en partes.

Los ex obreros destacaron que la venta completa, incluyendo minas de fierro y carbón, sería la mejor opción para beneficiar a todos. Torres Ávalos recordó que el 18 de diciembre solicitaron públicamente que el síndico tomara posesión de la empresa e iniciara el proceso de avalúo, lo cual ya se cumplió.

Avances esperados

El síndico informó que espera concluir la valoración de los activos en tres meses. Torres Ávalos consideró este avance positivo, aunque enfatizó la importancia de que el proceso no se prolongue. Los ex trabajadores confían en que los pagos puedan iniciar a mediados de este año.

“Esperamos que el compromiso de actuar con transparencia y sin afectar a los trabajadores más perjudicados se cumpla”, concluyó Torres Ávalos.